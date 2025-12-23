模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

▲南消23日進駐奇美實業廠區，模擬地震造成管線洩漏及火災事故，實施實兵演練，奇美實業演練中出動熱顯像無人機與消防機器人，進行遠端偵察與滅火作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升工業區面對地震後管線洩漏及火災事故的初期應變能力，台南市消防局23日與奇美實業股份有限公司合作，在其廠區內辦理「模擬地震導致管線洩漏及火災事故」示範性演練，結合企業自衛消防編組與消防專業救援，實地驗證科技化救災與企業自主防災的整合成效。

此次演練情境假設地震造成廠區工業管線龜裂洩漏，並引發明火事故。奇美實業第一時間啟動自衛消防編組，在市府消防隊尚未抵達前，即完成事故通報、人員疏散、危害監測與初期控制作業，迅速建立現場安全防護機制，爭取黃金應變時間。

演練過程中，奇美實業導入多項科技設備輔助救災，包括使用熱顯像無人機進行空中偵察與熱點判讀，並出動消防機器人執行遠端滅火與冷卻作業，有效降低消防人員進入高風險火場的暴露危險，展現企業在智慧防災上的實際應用成果。

台南市消防局則由事故周邊5個消防分隊共同支援，配合廠區人員進行管線關閉、火勢控制與全面搶救作業。透過此次組合訓練，不僅強化消防隊與企業自衛消防編組之間的協同作業效率，也讓第一線救災人員熟悉地震後高風險工業災害的應變流程。

奇美實業表示，此次演練有助於全面檢視廠區在震災與火災下的應變韌性，未來將持續精進設備、流程與教育訓練，確保員工安全並降低災害衝擊。

消防局長楊宗林指出，工廠火災瞬息萬變，透過實兵演練可讓消防同仁熟悉高危險程序與設備運用，進一步保障市民生命財產安全。市長黃偉哲也強調，市府將持續強化消防量能，透過不斷的實戰驗證提升臨場應變能力，打造更安全、有韌性的台南城市。