政治焦點

外交政策：中國青年對加入解放軍缺乏興趣　1年跟妻子相聚僅40天

▲▼解放軍全軍8個軍兵種的預備役人員也加入大閱兵，佩戴各類顏色軍旗臂章和銀白色軍銜。（圖／翻攝自央視）

▲中共解放軍。（圖／翻攝自央視）

記者陶本和／台北報導

《外交政策》近日釋出專文，解析中共解放軍的真實處境，解放軍對中國年輕人缺乏吸引力，軍事生活孤立、受管制嚴格，面臨高監控與限制，軍旅生涯中婚姻也面臨困境，有時一年跟配偶相聚只有40天，10年以上才可獲得家庭同住權；另外，晉升機會有限，也缺乏對退伍軍人的照顧。

外交政策指出，大多數中國人民解放軍的募兵在形式上是「徵兵」，但它實際上一直是志願役軍隊，入伍並非強迫性，軍隊也很少難以達成募兵目標。所有大學生都需接受短暫的義務軍事訓練，但僅僅是行軍、喊口號和宣傳，中國士兵的社會地位歷經起伏。

「一胎政策」使募兵複雜化

外交政策認為，在中國歷史上，軍事服務常被視為殘酷、危險且不適合文明人士，這受到儒家史學家的影響，他們鄙視從軍者，受到「好鐵不打釘，好男不當兵」等諺語的影響。

外交政策指出，在1910年代至1940年代的混亂時期，中國飽受內戰與外敵入侵之苦，士兵被視為僅披著制服的土匪，中國共產黨（CCP）的武裝力量，後來演變為PLA，因此刻意努力改善其公眾形象。他們借鑒蘇聯模式，共產黨試圖將士兵轉變為紀律嚴明的英雄。

外交政策表示，在中方宣傳活動，以及對日抗戰和後來在韓戰對美作戰的愛國戰爭，大幅提升了他們的聲譽。這光環持續很久，中華人民共和國於1949年成立後，軍隊成為農村青年改善生活的少數途徑，尤其在文化大革命期間；但1979年改革開放後，情況改變了，大學就讀和城市生活提供了比軍隊更高的收入與地位，此時一般民眾不再需忍受配給制和嚴苛的政治紀律，軍隊顯得落後。

外交政策表示，在天安門事件後，解放軍的聲譽進一步受損，此後出於擔憂士兵可能在未來抗議中倒戈，雖然沒有明文規定，但禁止士兵在本省服役，加上「一胎政策」也使募兵複雜化，士兵面臨長期部署與無兄弟分擔照顧年邁父母的雙重負擔。

貪腐文化也根深蒂固

外交政策提到，如今解放軍的募兵，主要來自農村地區，但軍隊更強調教育。20年前，四分之一以上的士兵教育程度僅9年級或以下；如今不到4%，且略多數人有大學教育。新兵絕大多數為男性，女性比例從2000年的5.4%降至2020年的3.8%。

外交政策表示，儘管青年失業率上升、官方媒體美化士兵形象，以及具競爭力的薪資與福利，解放軍對許多年輕人仍缺乏吸引力；因為軍事生活孤立、受限且嚴格管制，中國士兵直到2015年才獲准使用手機，且仍面臨比西方同行更高的監控與限制。

在士兵宿舍條件方面，外交政策表示，雖然習近平上任後改善生活條件成為優先事項，但基地生活淒涼，尤其在設施與娛樂稀少的偏遠邊境地區。解放軍士兵的婚姻也很困難，他們有時一年僅與配偶相聚40天，且需十年或更久才能獲得家庭同住權，軍人妻子也面臨離婚限制，這些規定用意是在安撫士兵，卻反而是在阻礙婚姻。

外交政策表示，中國士兵的日常生活，圍繞在維修與訓練，但也強調「政治教育」。政委負責監督部隊教育、士氣，以及監控軍官忠誠度。實際上，這包括體育活動、團隊建設練習，以及生硬的政治講座。軍內官僚主義與官場暴政比大多數軍隊更普遍，貪腐文化也根深蒂固，大規模腐敗，小規模詐欺，從食堂挪用公款到涉黑組織都很常見。

缺乏退伍軍人教育或醫療計劃

晉升機會方面，外交政策表示「很有限」，下士階層薄弱，晉升軍官需考試，但參與率歷來低，退伍後的支持也微乎其微；與美國不同，中國缺乏全面的退伍軍人教育或醫療計劃，許多退伍士兵只能轉任保全工作。外交政策指出，地方政府應為退伍軍人提供養老金，並在國有企業保留職位，但鮮少兌現，且引發內部抗議。

不過，外交政策表示，習近平政府已採取措施應對，包括2018年設立退伍軍人事務部，以及2020年通過新法強化退伍支持系統，只是在新冠疫情與地方政府債務危機間，這些福利常被擱置。雖然改革逐步改善普通士兵條件，但解放軍如今的聲望遠不及早期的中華人民共和國。

12/21 全台詐欺最新數據

美議員籲將小米DeepSeek列入黑名單

美議員籲將小米DeepSeek列入黑名單

美國9名共和黨議員22日聯合致信國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），呼籲五角大廈將AI巨頭DeepSeek、智慧型手機品牌小米（Xiaomi）、電子顯示器廠商京東方（BOE Technology Group）等中國科技企業，納入協助中國軍方的實體名單。

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式

解放軍開武直美女飛行員嫁了！

解放軍開武直美女飛行員嫁了！

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰

李家超北京述職　感謝習近平重視宏福苑

李家超北京述職　感謝習近平重視宏福苑

解放軍招募困難軍旅生活退伍軍人習近平

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

