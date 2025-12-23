外交政策：中國青年對加入解放軍缺乏興趣　1年跟妻子相聚僅40天

▲中共解放軍。（圖／翻攝自央視）



記者陶本和／台北報導

《外交政策》近日釋出專文，解析中共解放軍的真實處境，解放軍對中國年輕人缺乏吸引力，軍事生活孤立、受管制嚴格，面臨高監控與限制，軍旅生涯中婚姻也面臨困境，有時一年跟配偶相聚只有40天，10年以上才可獲得家庭同住權；另外，晉升機會有限，也缺乏對退伍軍人的照顧。

外交政策指出，大多數中國人民解放軍的募兵在形式上是「徵兵」，但它實際上一直是志願役軍隊，入伍並非強迫性，軍隊也很少難以達成募兵目標。所有大學生都需接受短暫的義務軍事訓練，但僅僅是行軍、喊口號和宣傳，中國士兵的社會地位歷經起伏。

「一胎政策」使募兵複雜化

外交政策認為，在中國歷史上，軍事服務常被視為殘酷、危險且不適合文明人士，這受到儒家史學家的影響，他們鄙視從軍者，受到「好鐵不打釘，好男不當兵」等諺語的影響。

外交政策指出，在1910年代至1940年代的混亂時期，中國飽受內戰與外敵入侵之苦，士兵被視為僅披著制服的土匪，中國共產黨（CCP）的武裝力量，後來演變為PLA，因此刻意努力改善其公眾形象。他們借鑒蘇聯模式，共產黨試圖將士兵轉變為紀律嚴明的英雄。

外交政策表示，在中方宣傳活動，以及對日抗戰和後來在韓戰對美作戰的愛國戰爭，大幅提升了他們的聲譽。這光環持續很久，中華人民共和國於1949年成立後，軍隊成為農村青年改善生活的少數途徑，尤其在文化大革命期間；但1979年改革開放後，情況改變了，大學就讀和城市生活提供了比軍隊更高的收入與地位，此時一般民眾不再需忍受配給制和嚴苛的政治紀律，軍隊顯得落後。

外交政策表示，在天安門事件後，解放軍的聲譽進一步受損，此後出於擔憂士兵可能在未來抗議中倒戈，雖然沒有明文規定，但禁止士兵在本省服役，加上「一胎政策」也使募兵複雜化，士兵面臨長期部署與無兄弟分擔照顧年邁父母的雙重負擔。

貪腐文化也根深蒂固

外交政策提到，如今解放軍的募兵，主要來自農村地區，但軍隊更強調教育。20年前，四分之一以上的士兵教育程度僅9年級或以下；如今不到4%，且略多數人有大學教育。新兵絕大多數為男性，女性比例從2000年的5.4%降至2020年的3.8%。

外交政策表示，儘管青年失業率上升、官方媒體美化士兵形象，以及具競爭力的薪資與福利，解放軍對許多年輕人仍缺乏吸引力；因為軍事生活孤立、受限且嚴格管制，中國士兵直到2015年才獲准使用手機，且仍面臨比西方同行更高的監控與限制。

在士兵宿舍條件方面，外交政策表示，雖然習近平上任後改善生活條件成為優先事項，但基地生活淒涼，尤其在設施與娛樂稀少的偏遠邊境地區。解放軍士兵的婚姻也很困難，他們有時一年僅與配偶相聚40天，且需十年或更久才能獲得家庭同住權，軍人妻子也面臨離婚限制，這些規定用意是在安撫士兵，卻反而是在阻礙婚姻。

外交政策表示，中國士兵的日常生活，圍繞在維修與訓練，但也強調「政治教育」。政委負責監督部隊教育、士氣，以及監控軍官忠誠度。實際上，這包括體育活動、團隊建設練習，以及生硬的政治講座。軍內官僚主義與官場暴政比大多數軍隊更普遍，貪腐文化也根深蒂固，大規模腐敗，小規模詐欺，從食堂挪用公款到涉黑組織都很常見。

缺乏退伍軍人教育或醫療計劃

晉升機會方面，外交政策表示「很有限」，下士階層薄弱，晉升軍官需考試，但參與率歷來低，退伍後的支持也微乎其微；與美國不同，中國缺乏全面的退伍軍人教育或醫療計劃，許多退伍士兵只能轉任保全工作。外交政策指出，地方政府應為退伍軍人提供養老金，並在國有企業保留職位，但鮮少兌現，且引發內部抗議。

不過，外交政策表示，習近平政府已採取措施應對，包括2018年設立退伍軍人事務部，以及2020年通過新法強化退伍支持系統，只是在新冠疫情與地方政府債務危機間，這些福利常被擱置。雖然改革逐步改善普通士兵條件，但解放軍如今的聲望遠不及早期的中華人民共和國。