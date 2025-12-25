變態憲兵虐貓「勒脖摔牆慘死」還拍片給班長看　退伍被逮下場曝

▲林男家中還有1貓1狗，當時遭帶出安置。（圖／翻攝自新北市政府）。

記者郭玗潔／新北報導

新北市一名林姓憲兵役男家中飼養多隻貓狗，去年他買下貓咪「小麗」後，不到4個月就將牠殘忍虐死，並將施虐過程拍下。林面帶微笑的虐貓影片被網友放在Dcard曝光後，引爆網友怒火，灌爆動保處電話要求嚴查，林男2025年5月26日退伍當天，被埋伏在營區外的警方逮捕。全案經新北地院審理，法官依林犯故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，處有2月徒刑，可易科罰金6萬元。併科罰金25萬元，罰金可易服勞役。可上訴。

判決指出，林男在2024年10月29日買下貓咪「小麗」，並在同年12月23日深夜11時許，多次徒手掐住「小麗」的脖子，不顧貓咪慘叫掙扎，從後頸拎起撞擊牆壁數次，貓咪無助從牆上摔落地面，不斷抽搐及劇烈喘息。林男則將殘忍畫面拍攝下來，並傳送給軍中班長觀看，而後又持續虐待「小麗」，導致「小麗」在今年2月25日身亡。

經網友在今年年中使用匿名帳號將虐貓影片上傳到Dcard上，曝光林男的變態行徑，被新北警在網路執行網路巡邏勤務時發現，循線查到林男。林男卻辯稱，「小麗」因自行偷跑出去，他看到「小麗」時，發現「小麗」已經被車撞死。

▼林男虐貓被逮，竟說拍影片是在「記錄跟貓咪的生活」。（圖／資料照）

然而經獸醫判斷，「小麗」死因為嚴重內出血合併全身癱瘓，導致呼吸衰竭死亡，因為全身沒有骨折，並不像遇到車禍。除戶證明上雖註明「意外死亡」，然而意外死亡如果是「故意意外」，就是遭人虐待而死。

檢方認為，林男飼養「小麗」不到4個月，就傷害牠導致重傷身亡，難以想像「小麗」當下承受的恐懼和痛苦，然而林男犯後始終否認犯行，毫無悔改之意，依違反動物保護法起訴。

新北地院審理，法官判定林男犯行屬實且手段殘忍，造成貓隻痛苦感知與傷重死亡結果，審酌林男在審理時坦承犯行、無前科、目前擔任擔任理貨員月薪3萬等情，依他犯故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，處有2月徒刑，可易科罰金6萬元。併科罰金25萬元，罰金可易服勞役。可上訴。