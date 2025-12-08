板橋氣爆！她上廁所驚險逃過「若早一點我就不在了」

▲板橋定食8餐廳發生氣爆。（圖／記者陳以昇攝）



記者施怡妏／綜合報導

新北市板橋區府中商圈今（8日）凌晨12時許發生恐怖氣爆，餐廳「定食8」的瓦斯鋼瓶氣體外洩引發爆炸，造成4女1男受傷，經送醫治療目前都已出院，爆炸原因仍在鑑定當中。一名女網友表示，感謝月經讓她臨時上廁所，驚險避開災難，「如果早一點，我就不在了。」

有網友在Threads發文分享經歷，因為月經臨時去上了廁所，「如果早一點我就不在了（亂講話我要慶幸）」，感謝月經讓她避開災難，也希望大家都平安，「好可怕！讓我再次感受到生命很可貴。」

貼文曝光，不少網友指出，「我也是差點就掛了，我才剛生完女兒沒多久在附近樓上坐月子，半夜去買宵夜回月中跟老公一起吃，吃完沒多久就氣爆，前後只差一小時，我女兒跟老公差點變單親」、「希望大家平安，還好今天我朋友回部隊，沒有和他去附近的網咖走走」。

其他網友表示，「還好是凌晨，如果是用餐時間⋯後果不敢想」、「警消辛苦了」、「平安就好，希望沒人受傷」、「超恐怖...我剛剛在那附近的網咖，難怪有聽到一陣騷動」、「我上次才去吃府中吃飯，結果被外面車子撞到整區停電，今天又是氣爆新聞」、「還好非用餐時間，希望周圍的大家都平安無事」

臉書社團「我是板橋人」也有許多討論，目擊者紛紛嚇喊，「真的好大ㄧ聲，整個地震了一下，接著救護車消防車聲音不斷」、「後埔街的我們也被震到」、「我在重慶路，大門也抖了一下」、「超大聲，成都街這邊玻璃都震了一下」。

新北市長侯友宜一早到府中商圈氣爆現場勘災。侯友宜受訪表示，板橋重慶路凌晨1時發生氣爆狀況，波及到5位路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院了，不過爆炸威力蠻大，造成鄰損，爆炸原因消防局還在鑑定當中，由結構技師會同區公所及鑑定同仁，一戶一戶在檢查詳細鄰損。