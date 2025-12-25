中共革命老區延安首條高鐵12／26通車　穿越黃土高原連接西安

▲西安至延安的高鐵將於12月26日正式通車。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

陝西西安至延安高鐵將於26日正式通車，這也是被視為中共「革命老區」、曾經資源匱乏的陝北延安一帶首次接入現代化的高鐵設施，具重大影響意義。鐵路部門表示，這條連接西安與延安的高速鐵路全長299公里，設計時速350公里，通車後將大幅縮短兩地通行時間，為沿線交通往來帶來實質變化。

《極目新聞》報導，12月24日，記者從鐵路部門獲悉，陝西西安至延安的高鐵將於12月26日開通運營，陝北革命老區將邁入高鐵時代，為促進區域經濟社會高質量發展注入新動能。

根據規劃，西延高鐵起自西安東站，經渭南、銅川，接入延安站，並同步建設引入西安北站的聯絡線。全線共設高陵、富平南、銅川、銅川北、宜君、黃陵、洛川、富縣北、甘泉北、延安等10座車站，其中，甘泉北與延安為改擴建車站，其餘為新建車站；西安東站仍在建設中，相關配套工程將同步啟用。

鐵路部門說明，該線路穿越黃土高原溝壑地形，施工條件較為複雜。通車前已完成聯調聯試、檢測驗收與安全評估，並就軌道、供電、列控與通訊信號系統進行整體調整，目前已具備安全穩定營運條件。

依規劃，西延高鐵通車初期每日最多開行38列動車組，西安北至富平南、銅川、延安的最短行程時間分別為19分鐘、27分鐘與68分鐘。