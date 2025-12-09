拒酒測挨罰18萬不怕　駕駛見1處罰才嚇到！提告獲撤銷

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）今年4月間開車行經花蓮縣時，因擔心酒測值超標，就算警員告知拒測會挨罰18萬元，仍拒絕酒測，結果事後不僅被罰款18萬元，還要吊銷駕駛執照，他這才驚覺事態嚴重。不過，由於警員並未告知拒測會吊銷駕駛執照，台北高等行政法院法官審理之後，裁定准許撤銷吊照的部分。

▲阿輝拒絕酒測，挨罰18萬元、吊銷駕駛執照，最後因為警員「沒告知」，成功守住駕照。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝今年4月間開車行經花蓮縣時，因有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」的違規行為，被警員當場舉發，事後收到裁處18萬元罰鍰的罰單，同時還要吊銷駕駛執照、參加道路交通安全講習。

阿輝提出行政訴訟並表示，當時因為擔心酒測值會超標，所以拒測，但不知道會這麼嚴重，由於工作需要用到駕照，所以希望可以不要吊銷駕駛執照，罰鍰的部分他一定會承擔。

台北高等行政法院法官表示，參照司法院釋字第699號解釋理由，「受檢人如拒絕接受酒測，警察應先行勸導並告知拒絕之法律效果，如受檢人仍拒絕接受酒測，始得加以處罰」，換句話說，如果駕駛拒絕酒測，警方沒有告知拒絕的法律效果，就不能加以處罰。

法官表示，經查，本案警員對阿輝實施酒測的過程中，僅告知拒測會裁處罰鍰18萬元，並未告知吊銷駕駛執照的法律效果，這部分有影片為證，所以原處分裁處吊銷阿輝的駕駛執照，顯然於法有違，最終裁定撤銷原處分關於吊銷駕駛執照的部分，但罰鍰還是照罰，全案仍可上訴。

