　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒酒測挨罰18萬不怕　駕駛見1處罰才嚇到！提告獲撤銷

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）今年4月間開車行經花蓮縣時，因擔心酒測值超標，就算警員告知拒測會挨罰18萬元，仍拒絕酒測，結果事後不僅被罰款18萬元，還要吊銷駕駛執照，他這才驚覺事態嚴重。不過，由於警員並未告知拒測會吊銷駕駛執照，台北高等行政法院法官審理之後，裁定准許撤銷吊照的部分。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿輝拒絕酒測，挨罰18萬元、吊銷駕駛執照，最後因為警員「沒告知」，成功守住駕照。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝今年4月間開車行經花蓮縣時，因有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」的違規行為，被警員當場舉發，事後收到裁處18萬元罰鍰的罰單，同時還要吊銷駕駛執照、參加道路交通安全講習。

阿輝提出行政訴訟並表示，當時因為擔心酒測值會超標，所以拒測，但不知道會這麼嚴重，由於工作需要用到駕照，所以希望可以不要吊銷駕駛執照，罰鍰的部分他一定會承擔。

台北高等行政法院法官表示，參照司法院釋字第699號解釋理由，「受檢人如拒絕接受酒測，警察應先行勸導並告知拒絕之法律效果，如受檢人仍拒絕接受酒測，始得加以處罰」，換句話說，如果駕駛拒絕酒測，警方沒有告知拒絕的法律效果，就不能加以處罰。

法官表示，經查，本案警員對阿輝實施酒測的過程中，僅告知拒測會裁處罰鍰18萬元，並未告知吊銷駕駛執照的法律效果，這部分有影片為證，所以原處分裁處吊銷阿輝的駕駛執照，顯然於法有違，最終裁定撤銷原處分關於吊銷駕駛執照的部分，但罰鍰還是照罰，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　衛生局稽查揪2缺失
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

快訊／火燒知名石頭火鍋！停業裝修火煙狂竄...35人16車急灌救

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論

狠弟當7年零薪水奴才！假裝閒聊噴鹽酸砍哥　法院判賠93萬

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

萬華無業男搶46張刮刮樂　騎鐵馬想逃遭正義路人制伏報警

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎懵懂繼承父債5千萬　他成熱血警察助人

創意私房翻版「5F自拍」外流62部兒少性影像　2年狂撈1571萬

酒駕惡徒撞死主播兒！15次黑歷史拒繳17萬罰鍰　想用自首拚減刑

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

快訊／火燒知名石頭火鍋！停業裝修火煙狂竄...35人16車急灌救

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論

狠弟當7年零薪水奴才！假裝閒聊噴鹽酸砍哥　法院判賠93萬

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

萬華無業男搶46張刮刮樂　騎鐵馬想逃遭正義路人制伏報警

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎懵懂繼承父債5千萬　他成熱血警察助人

創意私房翻版「5F自拍」外流62部兒少性影像　2年狂撈1571萬

酒駕惡徒撞死主播兒！15次黑歷史拒繳17萬罰鍰　想用自首拚減刑

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

楊晨熙產後1年半「穿回超貼睡衣」！深V直逼肚臍 深邃事業線被看光

捲黑道風波！曹世鎬宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》全黑圖發聲

咪妃談「結婚的好處」　王思佳吐苦水「到底哪裡好」

甜美女星法國走朝聖路「狂被民眾搭訕」問原因　一落地新加坡GG！

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　北市衛生局稽查揪2缺失

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

FBI示警！AI深偽「求救影片」激增　綁架詐騙手法全面升級

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

更多熱門

相關新聞

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

高醫大一名陳姓學生到台中實習打工，半夜卻遭酒駕男子吳男狠撞喪命，陳的父親是電視台體育主播，全案今天開庭時，陳父特別把亡子的衣服穿在身上，「就像他也在這個法庭」一樣。陳父淚訴，吳男是最惡劣的酒駕，還無照、超速闖紅燈，讓自己沒有機會再愛孩子，希望吳男被重判，還給兒子一個公道。

5次酒後騎鐵馬被同一警攔！阿北月吞2.4萬罰單

5次酒後騎鐵馬被同一警攔！阿北月吞2.4萬罰單

跟警對到眼　騎士拒酒測挨罰27萬

跟警對到眼　騎士拒酒測挨罰27萬

酒駕被抓11次！醉男騎無牌機車載人闖快速道路

酒駕被抓11次！醉男騎無牌機車載人闖快速道路

前民眾黨員林冠年酒駕案　判刑3月定讞

前民眾黨員林冠年酒駕案　判刑3月定讞

關鍵字：

台北高等行政法院酒駕酒測

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！原來上次吃到垢

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面