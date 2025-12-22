　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／上尉玩交友軟體瞞婚　女怒控遭騙情、騙身體還被其妻索償30萬

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲爆料人控訴遭莊姓上尉瞞婚下與其交往，結果其妻早上門求償30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蘇靖宸／台北報導

有爆料人控訴今年8月透過交友軟體認識當時駐守在阿里山雷達站的海洋監偵指揮部莊姓上尉，她在莊男瞞婚下與其交往，期間男方還傳在營區喝酒的影片炫耀，結果最後被同樣也是軍人的莊男妻子發現，被女方求償30萬元，讓她覺得像被仙人跳。對此，海洋監偵指揮部上級單位海軍艦指部表示，經單位主動調查莊姓上尉違犯國軍內部管理等規範屬實，已檢討適處，並召開不適服現役人評會。據了解，目前正在汰除程序中。

小范（化名）近日向《ETtoday新聞雲》表示，她與海軍莊姓上尉今年8月在交友軟體認識，莊姓上尉宣稱很久沒談戀愛，也離過婚、有小孩，還說現場抓包前妻偷吃學長，不過事情已私下解決；她那時也曾和莊姓上尉提到，非常討厭第三者，覺得婚外情這件事很「下三濫」。後來兩人聊天越來越緊密，越來越像戀人，莊姓上尉還會拍他在營區的照片給她，包括莊姓上尉在營區喝酒的影片。

小范說，最後一次見面時，莊姓上尉給她的感覺怪怪的，加上那兩天，聊天裡的文字沒有情緒，但感覺還是變了，她當天心裡也很亂，所以忍不住傳一大段鬧彆扭的話給莊上尉，並生氣地刪除莊姓上尉IG，沒想到隔天一醒來，LINE被已讀不回、IG更被封鎖。後來她想知道事情怎麼了，於是在網路上未指名道姓地發文抒發情緒，不料莊姓上尉解除封鎖，私訊要求刪文，當晚也被一名自稱莊姓上尉妻子的蘇姓女子私訊，對方反覆提到「如果沒辦法好好談，我會到你工作場所找你。」她反問蘇女，「他說妳偷吃學長。」蘇女回答「那是他前妻，不是我。」

小范表示，蘇女當天雖然表示不會提告，只是想了解事情經過，她則坦言自己被欺騙，並提供部分截圖，不過蘇女隔天改口要她跟莊姓上尉各賠30萬，否則提告，讓她相當氣憤，覺得憑什麼自己被莊姓上尉欺騙感情跟身體，最後還要被索財？於是她跟蘇女吵了近一整天，「最後直接把金額『迴向』給她和他」。後來她得知蘇女也是名軍人，而莊姓上尉說會處理這件事，結果一個字也沒再回，人直接消失。

小范說，有想過這件事是否為仙人跳，朋友也質疑是不是夫妻設局，因為蘇女前一晚說想了解，也很理智地說不會提告，但當她自證清白，證據都傳給對方了，隔天卻被求償30萬元。

「我其實不是要錢。真要給我，我一毛都不會拿。我想要的只是一句真誠的道歉。」小范表示，到頭來，所有的羞辱、情緒、焦慮、失眠、痛苦、崩潰等，全部都得靠自己慢慢消化，身心俱疲，而最荒唐的是傷害自己的人，沒有要溝通的意思，甚至連最後的道歉都沒給她。

對此，海軍艦指部表示，所屬海洋監偵指揮部莊姓上尉，經單位主動調查違犯國軍內部管理等規範屬實，已檢討適處，並召開不適服現役人評會；本部對違犯軍紀斲傷軍譽人員，絕不寛貸。

另外據了解，先前軍方已有就男女關係調查過莊姓上尉，但當時連絡不到女主角，他也矢口否認，結果後來有資訊出來，確實查到有不當的男女關係，也找到當事人，莊姓上尉才承認；不過撇除這些爭議，光是莊姓上尉在營內拍照、喝酒等，就足以將他汰除，目前正在程序中。

12/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用
張文砍人案北捷被疑監視器失靈　董座：7支監視器無法回溯畫面
「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異
東吳學生辣問統獨立場　鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

海軍阿里山雷達站艦指部外遇瞞婚

