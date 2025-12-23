74歲婦違規穿越馬路…遭70歲女駕駛撞倒翻滾！痛到爬不起來

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣埔里鎮23日發生一起交通事故，74歲李姓婦人在中華路穿越馬路時，遭由70歲黃姓婦人駕駛的黑色轎車撞擊，李婦痛得倒地不起，幸經送醫治療無生命危險。不過李婦雖然遭撞受傷，但警方調查後認為，事發地點附近就有行人穿越道，李婦卻未依規通行，要開罰500元罰鍰；警方初步認為雙方均未注意人車來往狀況，詳細肇事原因及責任歸屬由交大分析釐清。

▲李婦遭撞痛到無法起身。（圖／民眾提供）



埔里警分局表示，本案發生在今天上午11時47分，李姓婦人於中華路徒步穿越馬路時，與直行的黃姓婦人轎車發生碰撞，造成李婦手腳擦挫傷，送往埔里基督教醫院治療，意識清楚，無生命危險。

附近監視器顯示，李婦徒步過馬路時，未注意右方及後方來車，大搖大擺地穿越馬路，但黃婦在行車視線良好的狀況下，也沒注意到前方就有1個正在走路的行人，直接就撞上李婦，黃婦被撞得翻滾一圈、重摔在地，痛到無法起身。

▲李婦違規穿越馬路；黃婦在行車視線良好的狀況下，也沒注意到前方行走的李婦。（圖／民眾提供）



警方指出，員警到場對黃婦進行酒測，無酒駕情形，初判肇因是雙方均未注意人車來往狀況，導致發生碰撞。另外，事發地點100公尺內就設有人行穿越道，李婦未依規通行，已依道交條例第78條舉發，可處500元罰鍰。

警方呼籲，用路人行經道路務必提高警覺，行人應行走行人穿越道並注意來車動向，駕駛人亦應減速慢行、禮讓行人，共同維護交通安全，避免事故發生。