桃園統領六週年慶登場　祭出各種超狂優惠拚業績

▲桃園統領六週年慶登場，邀請果果太鼓為週年慶揭序。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

各大百貨週年慶大戰開打，競相推出特惠活動拚業績。位於桃園火車站、站前商圈的桃園統領廣場，今年以「6達溜達舞4321」為主題26日起，展開六週年慶至10月21日。統領廣場店長郭玫君表示，在激烈的市場競爭中，統領廣場陸續引進獨家或首店，創造商圈的差異化，全館有40%以上的店家都有其獨特性，是站前商圈消費者的首選。

▲桃園統領六週年慶首日，驚喜開店禮限量送吸引民眾排隊領取。（圖／統領提供）

桃園統領廣場六週年慶首日，邀請白雅琪老師指導的果果太鼓為週年慶揭序，同時也從今天迄29日連4天，也有驚喜開店禮限量發送。統領廣場表示，看好桃園年輕人口增加，消費族群對品牌的追求，桃園統領廣場目前擁有30個品牌為桃園獨家、百貨首店，且深受年輕人熱愛。

▲桃園統領六週年慶登場，祭出各種超狂優惠。（圖／統領提供）

因此，今年六週年慶展開，這次除有超強獨家聯名及首發新品，各櫃貨量備好備滿準備迎戰，再加上眾多新櫃登場來加持業績爆發力，祭出單筆、首六日等各種消費金額回饋，最高回饋17%、以及贈獨家來店禮、超狂餐廳優惠、加碼樂享美食週週抽等各種特惠方案，期吸引家人、朋友一起來統領精彩的購物饗樂。