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統領廣場與翁黃琴基金會聯手　為龜山國小少棒隊加油打氣

▲統領廣場與翁黃琴基金會贊助龜山少棒

▲林凱鈞選手授勝利球棒給即將出賽的龜山國小少棒隊。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園統領廣場長期關注熱愛體育與勇敢追夢的小朋友，攜手與翁黃琴基金會、桃園統領威秀影城、默爾pasta&pizza一同合辦「為夢想出擊」活動，23日邀請即將出賽的龜山國小少棒隊，到統領廣場吃美食、看電影，並請來林凱鈞選手擔任嘉賓，期勉少棒小選手們，在棒球領域中奮戰不懈。

統領廣場表示，龜山國小少棒隊於去年底接連參加「重光盃全國少棒錦標賽」及「徐生明盃國際少棒錦標賽」分別都拿下冠軍，更在世界少棒聯盟「美國賓州威廉波特Williamsport舉辦世界少棒錦標賽」，龜山國小少棒隊代表亞太區出賽，最終拿下季軍，成績傲視全國。

▲統領廣場與翁黃琴基金會贊助龜山少棒

▲少棒小選手們在有獎徵答階段非常踴躍。（圖／統領廣場提供）

今年在「謝國城盃少棒賽」桃園龜山奪冠，取得LLB亞太區少棒賽參賽資格，6月26日將赴韓國拚世界賽門票，而統領廣場與龜山少棒互動淵源已久，翁黃琴基金會也贊助經費為少棒隊出國比賽加油打氣，期望在少棒隊今年出國比賽前強棒出擊獲得好成績。

▲統領廣場與翁黃琴基金會贊助龜山少棒

參與活動的小朋友有31位，其中活動過程是分享在球場上心得以及來參加活動的感想，訴說著「練習雖然辛苦，但獲得冠軍很開心，感謝大家給的祝福卡片也贊助我們出國比賽」、「在比賽前請我們吃好吃的餐廳還有禮物，也給祝福卡片加油打氣，今天非常開心」，最後小朋友們用少棒們專屬的隊呼，謝謝各界的支持。

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