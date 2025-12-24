　
    • 　
>
地方 地方焦點

聖誕老人走進兒科門診　郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

▲郭綜合醫院院長鄭雅敏化身聖誕老人，走進兒科門診分送造型氣球，為病童帶來驚喜與祝福。（記者林東良翻攝，下同）

▲郭綜合醫院院長鄭雅敏化身聖誕老人，走進兒科門診分送造型氣球，為病童帶來驚喜與祝福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓就醫孩童在佳節期間也能感受溫暖與關懷，郭綜合醫院23日上午於院內舉辦「繽紛氣球傳溫情暨兒童關懷活動」，透過歡樂的聖誕氣氛與創意氣球表演，走進兒科門診陪伴病童，為緊張的就醫時刻注入笑聲與祝福。

▲郭綜合醫院院長鄭雅敏化身聖誕老人，走進兒科門診分送造型氣球，為病童帶來驚喜與祝福。（記者林東良翻攝，下同）

活動當天，郭綜合醫院院長鄭雅敏特別化身為親切的聖誕老人，現身兒科門診，親手將一顆顆造型氣球送到病童手中，傳遞關懷與鼓勵。孩子們見到聖誕老人驚喜現身，紛紛露出燦爛笑容，診間洋溢著溫馨又輕快的節慶氛圍。

此次活動也邀請台南在地藝術表演者、氣球達人阿任到院同樂，現場即席摺製各式繽紛可愛的造型氣球，從卡通人物到童趣動物，吸引不少病童目不轉睛。活動更開放民眾「許願」，由氣球達人發揮巧思，將孩子心中的想像具體呈現，成為別具意義的聖誕禮物。

▲郭綜合醫院院長鄭雅敏化身聖誕老人，走進兒科門診分送造型氣球，為病童帶來驚喜與祝福。（記者林東良翻攝，下同）

郭綜合醫院表示，醫療不只是疾病治療，更包含心理與情感的照顧，特別是對孩童而言，溫暖的陪伴能有效減輕就醫時的不安與恐懼。院方希望透過節慶關懷活動，讓孩子在治療過程中感受到支持與希望，也讓醫院成為一個有溫度的空間。

▲郭綜合醫院院長鄭雅敏化身聖誕老人，走進兒科門診分送造型氣球，為病童帶來驚喜與祝福。（記者林東良翻攝，下同）
院方強調，未來將持續推動以病人為中心的關懷活動，結合醫療專業與人文關懷，陪伴病童與家庭一起勇敢面對治療旅程的每一步。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

