聖誕老人快閃校園！　中華醫大3位副校長扮老公公、麋鹿現身送歡樂

▲中華醫大舉辦聖誕驚喜快閃活動，3位副校長扮成聖誕老人分送糖果，吸引學生團團包圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接聖誕節到來，中華醫事科技大學24日舉辦「聖誕驚喜、歡樂華醫」快閃活動，3位副校長率領行政主管與系主任化身聖誕老人、麋鹿與聖誕天使，驚喜現身校園發送糖果與餅乾，還隨機走進教室與師生同樂，聖誕歌曲響徹校園，掀起一波溫馨又熱鬧的節慶氛圍。

「哇！聖誕老人耶！」、「麋鹿好可愛！」，活動於上午第3、4節班週會時間展開，中華醫大副校長王志達、洪明權與殷立德粉墨登場扮成聖誕老人，帶著由行政主管與系主任組成的麋鹿團，伴隨輕快的聖誕樂曲走遍校園，沿途分送糖果、餅乾，吸引大批學生圍觀拍照，笑聲不斷。

除了校園巡遊，聖誕快閃團隊也隨機走進教室，為正在開班週會的師生帶來驚喜，不少學生搶著向聖誕老人要糖果、合影留念。來自越南的外籍學生看到聖誕老人和麋鹿突然現身教室，驚喜歡呼，直呼學校用心營造的節慶氣氛「很窩心」。

巧合的是，當天玫瑰墓樂團也蒞臨中華醫大，在演藝廳舉辦結合反毒與交通安全議題的音樂會。樂團團長兼吉他手、同時也是台南市立醫院急診部主任的蘇世揚醫師，率團以音樂引領師生思索生命的意義與價值，深化對毒品危害的警覺，推動「毒品零容忍」的校園文化。聖誕快閃團隊也特別到場送上糖果與祝福，感謝樂團蒞校演出。

校方表示，此次「聖誕驚喜、歡樂華醫」活動由校長室與秘書室共同主辦，原本校長李碧娥也規劃以「聖誕婆婆」造型一同參與，但因公務行程無法到場，仍透過祝福向全校師生致意，祝福大家聖誕佳節平安喜樂。