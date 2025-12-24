　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：重來一次不像蔣萬安因噎廢食

▲▼台灣民眾黨前主席柯文哲今（23日）到台北地院出庭，完成他在政治獻金案涉犯公益侵占、背信等罪嫌答辯程序。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨前主席柯文哲今（23日）到台北地院出庭，批起訴書如同「網軍大全巨作」、看了會吐血。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（24日）下午進行柯文哲、沈慶京涉犯貪污罪嫌的第2輪辯論，柯虧檢方論告「實在不平庸，但是很邪惡」，強調若重來一遍，他不會像蔣萬安一樣因噎廢食，而是找專家學者擬定可遵循的SOP，他批起訴書有如「網軍大全巨作」、看了會吐血，但他不想被仇恨淹沒，日後會警惕自己慎用權力。

柯文哲用自身行醫30年經歷打比方，他曾是全國使用葉克膜的權威，起初僅為零星個案、慢慢累積系列報告，從中找出規則，最後雙盲隨機測試，建立最有效的治療方法，因為科學是逐步形成、並非一步到位。

他說京華城案也是如此，當時確實是個案，但並非個案就是例外、就會違法，時任台北市府副秘書長李得全證稱，都市計畫是從個案累積通案，最後形成規則。

檢方指控京華城是單一地主、單一土地，量身打造、獨一無二的個案，違反平等原則。柯文哲反駁指出，京華城的都市計畫搬到青山宮旁邊，當然不適用，真正的平等，應該是不同地主，用同樣法令提出同樣申請，能獲得公務員同樣處理、獲得同樣結果。

柯說蔣萬安的北市府去年（2024年）明令，不再受理土地相關人如同京華城自提的都市計畫變更申請，他認為這是因噎廢食、若京華城案重來一遍、他當市長，會找專家學者擬定申請流程、查核標準與估價方式，不用2個月就能公布可明確遵循的SOP，才能正確解決問題。

柯再以葉克膜為例，當初很多醫師有疑慮、怕被告，若只因個案、例外就不敢做，「台大醫院現在就沒有葉克膜」，他說醫療糾紛動輒被追究過失傷害罪嫌，形成「防衛醫學」，現在開刀前做很多檢查，不一定對病人好，X光、輻射線都有危險，但因怕被告，不得不做。

他認為京華城案也有類似效應，會讓本來就保守的公務員更不敢做事，他覺得本案起訴的圖利罪，定義不清楚、適用不明確，容易有雙標疑慮，未來司法改革要處理，可參考醫療除罪化。

柯喊話檢方與合議庭對京華城案不必有太多想像，會通過容積獎勵一定有道理、公務員不是白癡，「可以相信制度、沒那麼爛」，他雖從京華城陳情轉研議後就沒管後續進展，但他認為京華城改建容積率從678%降為560%，確實能打動都委會，「因為房子越蓋越小，誰要改建？」

柯說京華城生意做不起來，跟北市都市計畫改變、東區門戶從松山地區東移到南港區有關，高鐵轉運站設在南港，他的市長任內，南港地價漲最多，京華城拆除球形建築時，屋齡已19年，若擺著不管、養地11年，符合屋齡30年的都更條件後，什麼代價都不用做，就可以多50%容積率，北市府什麼回饋都拿不到。

但京華城位於南松山都市計畫中點，當時區域內有大巨蛋要重啟，還有松菸、鐵道博物館。柯說難道要任由京華城在這個區域當成爛尾樓？所以都委會思考方向，跟檢方想像不同。

柯文哲自嘲坐牢1年，反省不能保護自己、如何保護人民？他批本案起訴書有如「網軍大全巨作」、看了會吐血，他始終「心存善念、盡力而為」，後者容易，從早工作到晚就好，但遭受抹黑、構陷、誣賴，還要心存善念、不怨恨世界，真的很難，不過他不想被仇恨淹沒，日後會警惕自己慎用權力。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

