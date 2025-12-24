立委鄭天財收賄！9廠商供養711萬「換當特助」　起訴求刑10年

▲立委鄭天財涉長期接受業者供養收賄，遭起訴求刑10年。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立委鄭天財涉嫌從2020年到2023年間，接受綠能、建商、報關業等9廠商長期供養，業者除可能掛名「立委特助」，還能獲得立委協助陳情、加速政府審核流程，台北地檢署24日偵查終結，鄭天財涉嫌收賄711萬元，被依不違背職務收賄等罪起訴求刑10年，前辦公室執行長張騰龍幫忙收賄也遭起訴，涉案業者坦承犯行均獲緩起訴。

本案起因於北檢在2023年間，偵辦鄭天財的辦公室執行長張騰龍，涉嫌協助雲林綠電業者行賄營建署官員案，並依《貪污治罪條例》收押、起訴張騰龍，當時，鄭天財還對外表示，不瞭解張騰龍涉案的事情，但尊重司法裁定，且當然會開除張騰龍。

但檢調從查扣到的業者手機通聯，發現鄭天財早從2020年12月起，就開始以贊助原住民豐年祭等活動的名義收賄，各行各業的老闆定期轉帳1萬到10萬元給張騰龍，張騰龍再提領現金交給鄭天財，在張騰龍因前案遭收押後，改由桃園報關公會理事長羅絜騫代表收取現金，送到立院交給鄭天財。

▲鄭天財辦公室執行長張騰龍負責幫忙收取業者賄賂。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官查出，羅絜騫涉嫌陸續行賄43萬5千元，獲得鄭天財辦公室協助通知中華郵政公司開會，協調辦公室承租事宜；建材商鑫峸公司負責人江俊昇行賄96萬元，換取內政部建築研究所加速綠建材審核；盛隆建設董事長林言峰行賄87萬元，處理遷電費用與危老案貸款利率；廢五金業者林永全行賄96萬，處理商越公司股東投資稅務；亞鋒建設鄭詩寯行賄105萬，獲得協助處理遭檢舉案件；報關業者陳洧豪、李承鋒、林高任則各行賄72萬、151萬、36萬元。

北檢起訴指出，鄭天財透過辦公室執行長張騰龍居間收賄3、4年之久，除了張騰龍因收押來不及提領的13萬元外，鄭天財實際取得711萬元，讓廠商獲得「立法委員鄭天助特助」頭銜，且對各廠商提出的要求照單全收，幾乎就像是業者的有給質顧問，建請法院判處10年以上有期徒刑，而張騰龍因坦承大部分事實，請法院量處適當之行。涉案業者除林高任過世獲不起訴，其餘8人都緩起訴2年，各須繳庫70萬到200萬元不等。