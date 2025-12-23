　
社會 社會焦點 保障人權

心疼陳佩琪在家跪著擦地板　柯文哲哭說家裡沒傭人：我很節儉

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在陳佩琪陪伴下步出北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲今（23日）到台北地院出庭，自詡節儉沒貪污，心疼妻子陳佩琪在家跪著擦地板，因為家裡沒傭人。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城等案的柯文哲，今（23日）到台北地院為政治獻金案答辯，自稱清白遭檢方政治辦案抹黑、「我們家現在最討厭民進黨的不是柯文哲，而是陳佩琪」，說到自身節儉、家裡沒傭人，妻子陳佩琪深夜在家跪著擦地板時，柯忍不住哭出聲，他漲紅臉，頻頻深呼吸平復情緒，他稍早提到同案2名認罪的北市府舊屬彭振聲與邵琇珮，已2度哽咽。

柯文哲於台北市長任內涉犯京華城圖利、收賄等案情，訂於明天（24日）進行第二輪辯論，今為他在台灣民眾黨主席任內所涉公益侵占政治獻金、背信等罪嫌，同案被告李文宗與妹妹李文娟，昨已辯論終結，今下午2點09分起由柯先進行個人答辯，一口氣說了40分鐘，全納入宣判後的「公開播送」。

柯反覆指責檢方政治辦案，「在本案中，人民看到的司法，公平嗎？」他喊話檢察官「不是網軍」，諷刺檢方在政治獻金案對他求刑13年6個月，「可能覺得很得意，這些指控確實很有新聞效果，幫政論節目衝高收視率」。

▲▼台灣民眾黨前主席柯文哲今（23日）到台北地院出庭，完成他在政治獻金案涉犯公益侵占、背信等罪嫌答辯程序。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（23日）到台北地院出庭，自詡節儉沒貪污，心疼妻子陳佩琪在家跪著擦地板，因為家裡沒傭人。（圖／記者黃哲民攝）

但檢方對他全面抄家，他妻子、3個子女、幕僚、助理帳戶都被查過，結婚時他母親給陳佩琪的首飾、兒子滿月的金手環，放在銀行保險箱也被查，甚至失智多年的岳母、死去多年的岳父，帳戶也被查。「查到了什麼？你們作夢也沒想到，柯文哲竟然這麼乾淨！」

柯文哲強調自己靠小額募款打完總統大選，感謝「小草」捐款，錢都用於發展黨務跟選舉，「我沒有把政治獻金當成私人財產」，他氣憤檢方向法官騙搜索票，扣押他的手機、電腦從裡面找資料編故事之外，更有所謂「三立馬檢」、「台北鏡檢」，也在媒體辦案。

他質疑被查扣手機、電腦裡的資料，開庭沒說過、筆錄沒記載，為何直接出現在鏡新聞報導？台北地檢署是怎麼遵守偵查不公開的？他很在意「北檢勾結鏡新聞淪為政治打手」這件事，認為這是權力的傲慢、「士大夫無恥，是謂國恥」，檢方從不敢回應這個問題。

▲▼台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，今（19日）到台北地院辯論終結仍認罪，求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市前副市長彭振聲涉犯京華城案，認罪求法官慈悲，給他輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

柯說在押期間到北院出庭，在候審室聽彭振聲在隔壁間一直吐，他知彭有低血鈉症，院方假日沒便當，只提供麵包和鋁箔包飲料，彭吃這些會加劇症狀，他曾想問彭為何認罪、「我們又沒做錯」，但彭遭遇最慘，家破人亡、太太被逼死，「造孽啊～你們（檢察官）」，柯哽咽說彭一直吐，心想若關久一點，彭可能會死在裡面。

柯嘆了一口氣，提到另名認罪舊屬邵琇珮，是會勇敢表達意見的優秀公務員，後來他聽說邵現在上班如同行屍走肉、整天失神模樣，柯再度哽咽「她變成這個樣子，我實在很難過...」。

▲▼台北市府都市發展局前總公司邵琇珮，被控於京華城案涉犯圖利罪嫌，她認罪已辯論終結，求輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市府都市發展局前總工程司邵琇珮，被控於京華城案涉犯圖利罪嫌，認罪求輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

柯表示一直克制自己，沒鼓動仇恨，被關1年就算了，想設法讓這個四分五裂的國家可以和諧一些，但旁人比他還氣，「我們家現在最討厭民進黨的不是柯文哲，而是陳佩琪」，他自詡很節儉的人，在當台北市長任內，有1天深夜10點多下班回家，一開門看到陳佩琪跪在地上擦地板。

柯壓抑不住，突然哭出聲，漲紅著臉說「因為我家沒有傭人」，見庭務員遞來盒裝衛生紙，他趕緊頻頻深呼吸平復情緒，帶著鼻音說「沒事了」，再次感謝合議庭3位法官在本案付出的時間與精神，他猜想法官也不想審這個案子，但現在應該思考，如何恢復司法信任度。

12/21 全台詐欺最新數據

台灣民眾黨前主席柯文哲，今（23日）到台北地院為政治獻金案答辯，喊話檢方敢不敢用偵辦柯文哲的標準，去檢視賴清德與侯友宜選總統的政治獻金，要不要查賴清德與2位前總統蔡英文、陳水扁販賣競選小物的收入，有無申報政治獻金，他質疑檢方說的「公平」，難道「只是用來偵辦柯文哲的藉口？」

