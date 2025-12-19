陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

▲陳亭妃公布行動紀錄影片《妃常負責》，回顧丹娜絲颱風期間深入災區情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立法委員陳亭妃19日公布第7支行動紀錄影片《妃常負責》，影片回顧今年丹娜絲颱風侵襲台南期間，她第一時間進入多處重災區，實地勘查災情、協助居民反映需求，影片雖僅剪輯約15秒畫面，卻試圖呈現政治人物在災害發生當下，應站在人民最前面、扛起責任的角色。

丹娜絲颱風期間，台南多個行政區出現長時間通訊中斷狀況，風災發生後第14天，仍有部分地區訊號不穩。陳亭妃指出，對受災民眾而言，沒有水、沒有電、沒有通訊訊號，「就像被困在孤島一樣」，不僅無法對外求助，也難以即時掌握救災與重建資訊，這樣的情況在任何一場災害中都不應被忽視。

陳亭妃表示，風災第一時間即深入災區，實地了解通訊、民生及救援狀況。她強調，天災發生時，人民需要的不是口號，而是一個「找得到、叫得動、願意負責」的人，「政治最重要的時刻，不是在順利的時候，而是在人民最困難的時候，有沒有站在最前面。」

她進一步指出，近年極端氣候頻繁，災害已逐漸成為治理的日常，政府不應只停留在災後補救，更須重視事前準備、事中應變與事後檢討。她也在立法院要求中央與地方建立更明確的防災分工、救災SOP及快速通報機制，以降低災害對民眾造成的衝擊。

陳亭妃強調，《妃常負責》傳達的是一種對市民的承諾，未來城市治理不該只著眼於災後修復，而應將防災、救災及通訊韌性視為最基本的公共安全工程，「不能讓民眾在極端氣候中，隨時處在提心弔膽的狀態。」她表示，這不僅是對此次風災的反省，也是對未來責任的自我期許。