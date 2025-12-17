林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

▲「台南市長可能參選人」謝龍介、陳亭妃、林俊憲。（圖／資料照）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳亭妃、林俊憲在黨內台南市長初選競爭激烈，有媒體爆料，陳亭妃與國民黨議員蔡育輝合作操弄綠營初選，其後援會會長甚至在總統大選期間替國民黨侯友宜拉票。對此，陳亭妃今（17日）駁斥，強調報導有偏差，且若藍營真的幫忙，她的民調會更高。林俊憲則說，這證實自己講的是事實，只要民進黨團結就不怕2026，民眾黨前主席柯文哲來也一樣。

民進黨台南市長初選廝殺激烈，《鏡週刊》今（17日）爆料，陳亭妃與國民黨議員蔡育輝合作企圖操弄綠營初選，蔡私下向友人透露，因為總統賴清德及其人馬斷他財路，反而是陳亭妃協助他喬停車場利益，所以支持陳；此外，陳亭妃後援會長去年總統大選時，還在群組替國民黨候選人侯友宜拉票，並暗示是陳授意。

對此，陳亭妃表示，報導如果是真的，如果國民黨真的幫忙，自己的支持度不會是現在這樣，「我的支持度會更高」，且報導有些錯誤，報導說她跟對手民調互有領先，「沒有，我一直都是贏對手兩位數以上」。

陳亭妃指出，在台南大家都知道，國民黨、謝龍介最怕陳亭妃，謝龍介跟其友好人士或名嘴都曾說過，「如果民進黨提名陳亭妃，那謝龍介自己不用玩，如果提名另外一名候選人，他就有得拚了」，這些在地方都不是秘密。

陳亭妃也說，她對謝龍介有五戰五勝的實質紀錄，在地方27年來，她犧牲自己的時間，不分日夜，一步一腳印苦幹實幹、不分黨派在服務，不會說對方哪一個政黨，自己堅持民進黨服務精神，只要有服務的需要，合法合規她一定服務。選舉到了，用這樣欺負一個堅持服務的人，很不公平。

林俊憲則說，自己1年前就公開指責國民黨不要介入民進黨初選，包括蔡育輝等國民黨議員都公開介入民進黨初選、公開支持陳亭妃，今天報導證實他講的都是事實，尤其報導提到蔡育輝專門辱罵賴清德、抹黑民進黨。

林俊憲也說，陳亭妃現在的民調就是靠國民黨介入支持，他也不知道民調哪裡來，但這都是虛幻假象，所有民調綠營部分都是林俊憲贏，謝龍介最怕團結的民進黨，因此介入試圖讓民進黨產生一位大選會輸的候選人。

林俊憲更指出，自己在台南從政30年，也是六戰全勝，「我在這次台南立委選舉拿到全國最高得票率，只要民進黨團結，2026不怕，柯文哲來也一樣」，能打敗任何政黨。

針對報導指控陳亭妃後援會長去年總統大選要求大家投給侯友宜一事，林俊憲說，總統大選前就有傳聞，且擔任陳亭妃後援會會長，當然跟陳亭妃關係密切，選後也有更多證據浮出，陳亭妃要說明。