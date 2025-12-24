　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

史上首次！機艙突失壓　美小型飛機「自動降落系統」成功啟動

記者張方瑀／綜合報導

美國航空史出現關鍵突破，一架小型飛機日前在飛行途中發生緊急狀況後，首次由自動化系統全程接手並成功自行降落。這起事件被視為航空自動化的重要里程碑，也讓「自動降落」技術正式走入真實緊急情境。

飛行途中突發狀況　Autoland首次真實救援

根據CNN報導，救援人員公布的畫面顯示，一架比奇超級空中國王（Beechcraft Super King Air）小型飛機安全降落在洛磯山都會機場（Rocky Mountain Metropolitan Airport），機上兩人均未受傷。

▲▼一架小型飛機日前在飛行途中發生緊急狀況後，首次由自動化系統全程接手並成功自行降落。（圖／翻攝自Facebook／North Metro Fire Rescue District）

▲小型飛機失壓後由自動化系統全程接手並成功自行降落。（圖／翻攝自Facebook／North Metro Fire Rescue District）

報導指出，這架雙引擎渦輪螺旋槳飛機是在Garmin開發的「自動降落系統」（Autoland）控制下完成降落。Garmin指出，這是Autoland首次在實際緊急狀況中，從啟動到落地全程運作；目前該系統已安裝在約1700架飛機上。

機艙快速失壓　系統依設計自動啟動

飛機營運方、包機公司水牛河航空（Buffalo River Aviation）表示，這趟航班自阿斯本（Aspen）起飛後，在飛行途中出現機艙快速且非人為指令造成的失壓狀況。當機艙高度超過系統設定的安全值時，Autoland便依照設計自動啟動，機組人員在評估後決定讓系統持續接手操作。

自動語音通報航管　澄清非飛行員失能

根據航管通訊音檔，自動系統曾以語音通報「飛行員失能」，並提醒附近航機即將進行緊急自動降落。

不過，水牛河航空執行長湯斯利（Chris Townsley）強調，該說法僅為系統的標準自動通訊內容，並不代表飛行員實際喪失操作能力。機組人員是在清楚判斷下，選擇使用所有可用工具，以降低變數並確保安全。

目前，美國聯邦航空總署（FAA）已著手調查這起事件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／38歲女逆向撞死騎士　安非他命快篩陽性
「台日混血」AV女優遭疑造假！　怒出示護照：台灣是我家鄉
2台女星飛加拿大出事！　錄《玩很大》遭海關攔下
快訊／台南女「捲絞肉機內」當場死亡！　家屬蹲地痛哭
國民黨首波縣市長提名！　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華
快訊／八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
凶手名狂洗大票搖頭！　盼台人「記住11個姓名」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

耶誕夜最暖行動！　美軍雷達全程鎖定「耶誕老人行蹤」

史上首次！機艙突失壓　美小型飛機「自動降落系統」成功啟動

美國H-1B簽證「取消隨機抽籤」　優先核發給高薪、高技能人才

南韓、美國推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

戰場變直播間！柬埔寨士兵「淡定擦防曬」帶貨　影片全是槍聲

台灣超車日韓！　「人均GDP」亞洲經濟排名第4

美國網紅喊賣「寶可夢稀有神卡」　拍賣價估飆3.7億元

記者問高市早苗是否該「收斂發言？」　小野田紀美回嗆被網讚爆

只吃垃圾食物！16歲印度少女「抽出7公升積液」　腸道毀損亡

美報告：陸2027三大軍事目標「包括台灣」　軍備擴張威脅美國

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

耶誕夜最暖行動！　美軍雷達全程鎖定「耶誕老人行蹤」

史上首次！機艙突失壓　美小型飛機「自動降落系統」成功啟動

美國H-1B簽證「取消隨機抽籤」　優先核發給高薪、高技能人才

南韓、美國推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

戰場變直播間！柬埔寨士兵「淡定擦防曬」帶貨　影片全是槍聲

台灣超車日韓！　「人均GDP」亞洲經濟排名第4

美國網紅喊賣「寶可夢稀有神卡」　拍賣價估飆3.7億元

記者問高市早苗是否該「收斂發言？」　小野田紀美回嗆被網讚爆

只吃垃圾食物！16歲印度少女「抽出7公升積液」　腸道毀損亡

美報告：陸2027三大軍事目標「包括台灣」　軍備擴張威脅美國

張啓楷喊話國民黨「農曆年前完成整合」　相信黃敏惠會挺藍白合人選

聖誕節送暖　嘉義長庚陪伴病童度過佳節

台新銀、虛擬資產新銳禾亞聯手　推24小時零時差交易

林襄認跳啦啦隊「流汗Nubra會掉」　親揭用透明肩帶原因

散步無視主人指令暴衝　伯恩山犬「雪地救出垂死汪」英勇畫面曝

曾豪駒榮獲運動精英獎最佳教練　盼台灣棒球被世界看見

民視最新八點檔首播開紅盤！台劇男神敬業考「重機駕照」救曾智希

減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

快訊／毒駕奪命！38歲女逆向撞死機車騎士　安非他命快篩陽性

【還真的有禮物！】偶遇機車版聖誕老公公　下秒一把糖果飛過來XD

國際熱門新聞

日寫真女星「握手會0人到場」尷尬畫面曝

穿這款衣服搭機超NG　他被徹底搜身

川普：2027年6月起將對中國晶片加徵關稅

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

20歲「歐洲最美公主」　完成空軍首次單飛

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

委內瑞拉石油出口承壓　國際油價連5漲

高市早苗是否該收斂發言？她回嗆被網讚爆

玩命關頭？京東法國倉庫竊案一夜被搬空

輝達飆3％領美股收紅！　台積電ADR漲1.29％

艾普斯坦新檔案大量涉川普　司法部反擊

日本核電廠福井「普賢」反應爐　放射性水外洩

AI解密「2大世紀懸案」殺手竟是同一人

柬埔寨要求談判改至吉隆坡！泰國拒讓步

更多熱門

相關新聞

美取消H-1B簽證抽籤　優先核發給高薪人才

美取消H-1B簽證抽籤　優先核發給高薪人才

美國國土安全部23日表示，H-1B簽證抽籤制度將改採新的加權選拔機制，優先考慮高薪、高技能外籍專業人才。新制度將於2026年2月27日生效。

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

陸2027目標包括台灣　軍備擴張威脅美國

陸2027目標包括台灣　軍備擴張威脅美國

繼兄弟約砲「偷互換身分」　女醒嚇身邊躺不同人

繼兄弟約砲「偷互換身分」　女醒嚇身邊躺不同人

聖誕老人軍團闖超市　洗劫6萬商品送窮人

聖誕老人軍團闖超市　洗劫6萬商品送窮人

關鍵字：

自動降落GarminAutoland北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面