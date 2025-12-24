史上首次！機艙突失壓　美小型飛機「自動降落系統」成功啟動

記者張方瑀／綜合報導

美國航空史出現關鍵突破，一架小型飛機日前在飛行途中發生緊急狀況後，首次由自動化系統全程接手並成功自行降落。這起事件被視為航空自動化的重要里程碑，也讓「自動降落」技術正式走入真實緊急情境。

飛行途中突發狀況 Autoland首次真實救援

根據CNN報導，救援人員公布的畫面顯示，一架比奇超級空中國王（Beechcraft Super King Air）小型飛機安全降落在洛磯山都會機場（Rocky Mountain Metropolitan Airport），機上兩人均未受傷。

▲小型飛機失壓後由自動化系統全程接手並成功自行降落。（圖／翻攝自Facebook／North Metro Fire Rescue District）



報導指出，這架雙引擎渦輪螺旋槳飛機是在Garmin開發的「自動降落系統」（Autoland）控制下完成降落。Garmin指出，這是Autoland首次在實際緊急狀況中，從啟動到落地全程運作；目前該系統已安裝在約1700架飛機上。

機艙快速失壓 系統依設計自動啟動

飛機營運方、包機公司水牛河航空（Buffalo River Aviation）表示，這趟航班自阿斯本（Aspen）起飛後，在飛行途中出現機艙快速且非人為指令造成的失壓狀況。當機艙高度超過系統設定的安全值時，Autoland便依照設計自動啟動，機組人員在評估後決定讓系統持續接手操作。

自動語音通報航管 澄清非飛行員失能

根據航管通訊音檔，自動系統曾以語音通報「飛行員失能」，並提醒附近航機即將進行緊急自動降落。

不過，水牛河航空執行長湯斯利（Chris Townsley）強調，該說法僅為系統的標準自動通訊內容，並不代表飛行員實際喪失操作能力。機組人員是在清楚判斷下，選擇使用所有可用工具，以降低變數並確保安全。

目前，美國聯邦航空總署（FAA）已著手調查這起事件。