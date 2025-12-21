　
社會 社會焦點 保障人權

高雄男當街吵架突放火燒！機車藏砍柴刀　引發恐慌遭送辦

記者許宥孺／高雄報導

台北車站發生無差別恐怖攻擊，造成凶嫌張文在內4人死亡、11人輕重傷，案發後，民眾對於煙霧彈、尖銳刀具仍餘悸有存。有民眾直擊，今（21）日下午在高雄鼓山區有一名男子無故在人行道燃燒雜物，且機車踏板放置一把柴刀，嚇得立即報警，員警逮獲放火的陳姓男子，依公共危險罪將他移送偵辦。

▲▼高雄男街頭爆糾紛突放火！機車踏板藏柴刀　引發恐慌遭送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄男街頭放火燒雜物，消防隊趕到現場滅火。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在21日下午3點30分，警消獲報，鼓山區壽山街有民眾當街吵架，其中一人突然在人行道上放火燒雜物。消防隊到場後控制火勢，所幸火苗沒有蔓延。

員警到場後，報案民眾向員警表示，行經時發現一名男子和朋友當街發生爭執，男子情緒激動，突然放火燒雜物，隨即騎乘機車離開，機車踏板上則有一把長型刀械。

▲▼高雄男街頭爆糾紛突放火！機車踏板藏柴刀　引發恐慌遭送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子放火後重返現場，由於他無故攜帶刀械又放火，遭到警方逮補。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警了解事發經過後，該名男子突然騎乘機車返回現場，報案人立即指認，警方隨即攔車並喊「刀子放下」，報案民眾則趁機上前取刀往前扔，男子為了揀拾刀具，被誤以為要攻擊警消。

警方表示，49歲陳姓男子在人行道上違規燃燒雜物，影響交通安全，全案依涉嫌公共危險罪移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。另陳男無故攜帶刀械，已違反社會秩序維護法第 63 條第 1 項第 1 款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，依法將陳男函請高雄地方法院簡易庭裁定。

▲▼高雄男街頭爆糾紛突放火！機車踏板藏柴刀　引發恐慌遭送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方查扣一把砍柴刀。（圖／記者許宥孺翻攝）

