整袋香灰丟垃圾車「炸出蕈狀雲」清潔隊員滿身灰　超劣畫面曝

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮清潔隊23日下午執行垃圾清運作業，竟有民眾將整袋未處理過的香灰丟進車斗內，也沒有加以提醒，導致垃圾壓縮機運作時瞬間爆破，清潔隊員被炸得滿身香灰、像是身處戰場狼狽不堪，所幸並未受傷。

有網友在「草屯人」臉書社團分享事發當時的民宅監視器畫面，只見鎮公所清潔隊的垃圾車沿途收運垃圾，行經仁愛街清運點時因車斗太滿，司機員啟動垃圾壓縮機，沒想到，車斗內一只大型黑色垃圾袋破裂後，竟突然爆出大量灰塵，車斗後忙著協助民眾的清潔隊員，整個人更一度消失在衝得比車身還高的漫天煙霧中，最後只能頂著一身灰走下車稍作清理，周邊住戶也趕快提供清水洗滌，才知道先前竟有人將整包香灰丟上垃圾車。

▲民眾將整袋香灰送上垃圾車，垃圾袋瞬間爆破導致清潔隊員沾染一身灰。（圖／翻攝「草屯人」臉書社團，下同）

其他網友見狀紛紛留言表示「好可怕」、「眼睛還好吧」、「清潔隊人員辛苦了」，也有人痛批「沒水準」、「太危險了，沒良心的人」、「如果裡面還有火苗，那樣清潔人員就傷到他自己的眼睛」；草屯鎮清潔隊則回覆，該名當事隊員狀況無礙，稍作清洗之後就繼續執勤。

南投縣環保局過去宣導時，也一再提醒民眾燒金燒香後，務必先用水澆熄灰燼、倒進垃圾袋並將空氣排除，待完全冷卻後裝袋密封好，再丟至垃圾車，以防止香灰復燃或袋身爆破產生灰煙，影響值勤人員的安全和健康，同時鼓勵民眾改採「環保祭祀」，以米、鮮花代替金紙，以雙手合十祭拜取代焚香。