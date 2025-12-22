好市多拿鐵、美式降價10元！披薩也變便宜　業者：長期優惠

▲好市多熟食區咖啡、披薩降價。（圖／民眾提供）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）熟食區部分商品售價調整，今（22日）有民眾發現，美式、拿鐵咖啡皆降價10元，降幅超過2成；披薩也從原先300元微幅調降變為299元。業者證實，此價格並非限時促銷，而是持續。

▲好市多也在IG限時動態公布咖啡降價資訊。（圖／翻攝自好市多IG）

好市多熟食區是許多會員在消費前後，喜歡現點飽足的選擇。部分品項今日起售價調整，咖啡每杯均調降10元，美式原本售價39元，降為29元；拿鐵49元則調整為39元，平均降幅約20％至25％。此外，整片披薩價格也由原本300元微調為299元。

對此，台灣好市多證實，上述價格調整並非限時促銷，而是以目前價格持續販售。至於調整原因，好市多說明，會持續檢視商品售價，並依市場狀況與成本變化進行機動調整，以維持價格競爭力，同時作為回饋會員的一環。

●超商咖啡優惠

迎接歲末，超商推出咖啡寄杯優惠，7-ELEVEN於「OPENPOINT行動隨時取」推出多檔優惠，包括「聖誕新年禮物趴」多款飲品6至7折起，還有LINE禮物限定熱拿鐵「買1送1」，即日起至2026年1月31日更祭出「歡樂好時光」數位傳情，買指定咖啡轉贈好友，可再獲中杯精品拿鐵買1送1。

全家則於APP推出「周一咖啡日」，大杯單品美式2杯110元、大杯特濃拿鐵2杯75元，等於第二杯只要10元。

▲▼7-11咖啡寄杯優惠。（圖／業者提供）