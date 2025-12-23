Uniqlo「經典1系列」復刻版要來了！　明年元旦開搶

▲+J系列復刻版來了。（圖／翻攝自Uniqlo日本官網）

記者曾筠淇／綜合報導

Uniqlo日本官方最近發布公告，他們將在2026年1月1日開賣+J系列，包含羽絨外套、襯衫等，讓當年大受歡迎的合作款商品以復刻版的形式回歸！雖然台灣官方目前還沒有開賣的相關消息，但網路上已經掀起討論。

+J系列回歸！日本Uniqlo明年1月開賣

+J系列於2009年推出，該系列主打舒適、價格實惠、高品質，要以最貼心和最簡約的表達方式來反映時代，是可以搭配任何風格的單品。Uniqlo日本官方近日就發布公告，透露他們將於2026年1月1日起，重新推出一些受歡迎的復刻版商品。

Uniqlo日本官方指出，線上商店將於上午8時15分開始販售，商品包含了男款、女款的羽絨外套，還有普通領襯衫，以及條紋襯衫等。據了解，+J系列是Uniqlo攜手Jil Sander所推出的商品，人氣一直頗高。

雖然台灣目前尚沒有開賣的相關訊息，但網路上已經掀起討論，「女版的羽絨外套在前幾年有復刻，版型非常好看，質感也很不錯，復刻造福了我們這些當時發售時因為搶購一空而買不到的人」、「不知道復刻的版本跟原本的版本是不是有差異」。也有網友表示，「被賣爛的經典，可以這樣一直出下去真的猛」。

