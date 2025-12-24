　
社會 社會焦點 保障人權

被騙好幾千萬！屏東婦還要再領1463萬　這次被警銀聯手擋下

▲東港警分局長高志正致贈行員警察熊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長高志正致贈行員警察熊。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局日前接獲兩件銀行通報，分別有民眾突欲提領鉅額現金及設定約定轉帳，疑似遭詐。警方到場發現，張姓女子深陷「假投資」詐術，先前已被騙近5千萬，卻打算再度提領1463萬元，所幸員警與行員耐心勸說、即時攔阻，成功守住血汗錢。

▲東港警分局長高志正致贈行員警察熊。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局東港派出所、東濱派出所日前接獲轄內新光銀行東港分行及第一銀行東港分行來電告知，發現民眾疑似遭詐騙，突然欲提領大量現金及設定約定轉帳等遭詐徵兆，請求警方到場攔阻詐騙。

東港派出所獲報旋即派員警前往了解，發現張姓女子前往新光銀行東港分行欲臨櫃提領1463萬元，而張女先前已被騙近5千萬元，警方與行員細心詢問後，始知張女又再遭詐騙集團以「假投資」之詐欺手法，誘騙她加入「超揚投資群組」，再讓她小額獲利嚐嚐甜頭後，致使她信以為真，陷於錯誤而欲鉅額提款投入，所幸本分局員警及行員合力說服，阻詐成功才未讓詐欺集團詐騙得逞。

東濱派出所獲報到場了解，係陳男至第一銀行東港分行欲辦理帳戶約定轉帳功能，經行員關懷詢問陳男辦理用途，得知係欲歸還貸款所用，行員發覺此為常見「假借銀行貸款詐財」之徵兆，經員警及行員勸說此為詐騙集團慣用手法，陳男始驚覺遭詐而打消貸款及設定約定轉帳功能。

東港警分局長高志正為感謝行員機警敏銳阻詐成功，日前贈送可愛的警察熊，深獲行員喜愛，再次表達警銀聯手合作無間的必要性，有效守護民眾的財產。也呼籲，近來許多民眾透過交友軟體認識網友，進而掉入愛情陷阱匯款給對方，另以資訊落差詐騙高齡人口投資虛擬貨幣詐財，為防止民眾受騙，持續辦理警銀聯手攔阻詐騙，向第一線接觸民眾的金融機構宣導遭詐徵兆，增加識詐技巧，避免民眾遭詐欺，多點關心與提問，守護民眾財產。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

