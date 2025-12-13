　
社會 社會焦點 保障人權

澎湖翁遭「交友+投資」雙重詐騙寄20萬現金包裹　X光機攔下血汗錢

▲▼澎湖男遭騙，險些將現金以包裹方式寄給詐騙集團。（圖／記者陳洋翻攝）

▲海巡署發現超商包裹內是兩疊厚厚千元大鈔，共20萬元。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

澎湖有名70多歲男子結識陌生網友，卻遭「假交友結合假投資」詐騙，依指示將20萬現金以超商包裹寄給對方「投資黃金」，幸好被海巡署在龍門商港安檢時攔下，保住血汗錢。

昨(12日)上午，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊尖山安檢所人員於龍門商港執行貨物安檢勤務時，透過X光機檢視一件物流包裹，發現影像異常，疑似夾藏大量現金，立即通報轄區澎湖縣政府警察局馬公分局龍門派出所及偵查隊到場處置。

警方隨即前往寄件超商門市調閱監視器，鎖定寄件人為一名騎乘機車的七旬男子，並第一時間聯繫該名男子。男子於電話中堅稱寄送現金是作為「物品維修費用」，但說法顯然不合理，警方只好請他親自到偵查隊說明。

▲▼澎湖男遭騙，險些將現金以包裹方式寄給詐騙集團。（圖／記者陳洋翻攝）

經男子同意後，警方檢視其手機通訊紀錄，發現其於LINE上結識陌生網友，對方先以親暱互動博取信任，再以「投資黃金、獲利豐厚」為由誘騙投入資金，並教導男子為規避查緝，若遭超商店員或警方詢問，務必謊稱包裹內容為「待修物品」。經員警詳細剖析「假交友結合假投資」詐騙手法，並說明「要求寄送現金」即為高度異常行為後，男子始驚覺受騙，所幸警方即時介入，成功保住積蓄。

警方表示，澎湖縣警局非常重視打詐工作，今年1至10月全縣成功攔阻詐騙案件共73件，攔阻金額超過2782萬元，較去年同期50件、1879萬元明顯成長；其中馬公分局於12月份迄今已成功攔阻5件，守住192萬元，展現警方打詐成效。

馬公分局指出，近期「假交友結合假投資」詐騙案件頻傳，詐騙集團常透過網路交友建立信任，再以高報酬投資為誘因，要求被害人匯款或寄送現金，甚至指示說謊隱瞞。本案在警方與海巡署通力合作下，成功攔阻詐騙並全數追回款項。馬公分局長林彥濬呼籲，民眾如遇類似情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，以免財產受損。

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澎湖翁遭「交友+投資」雙重詐騙寄20萬現金包裹　X光機攔下血汗錢

澎湖詐騙假投資海巡警方

