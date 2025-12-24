　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧：大法官凌駕人民意志實質閹割死刑　忽略被害者與家屬的痛

▲張文在台北車站隨機殺人，M7出口民眾獻花致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

▲M7出口民眾獻花致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

記者郭運興／台北報導

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇。對此，國民黨台北市議員游淑慧23日表示，許多老百姓吶喊「反對廢死」，是對社會安全與正義底線的本能回應，但這項用以懲戒極惡之徒的工具，卻在實務上被極少數人、大法官，濫用自身權力給實質閹割了，他們凌駕人民普遍意志，剝奪受害者家屬獲得最低程度撫慰的機會，當制度一再傾斜，只保護加害者的權利，卻忽略被害者與家屬的痛和失去，這樣的法治，並不完整和正義。

游淑慧表示，每次發生窮兇惡極的犯罪事件後，就會有許多善良老百姓出來吶喊「反對廢死」，這並非只是情緒性的反射，而是一種對社會安全與正義底線的本能回應。

游淑慧表示，死刑，本來就是我國刑法明訂的懲罰手段之一，其存在意義，正是在面對極端、不可逆的惡行時，讓社會仍能感受到正義尚未潰散。然而，這項原本用以懲戒極惡之徒、安定人心的工具，卻在實務上被極少數人、大法官，濫用自身的權力給實質閹割了。

游淑慧批評，極少數人、大法官，他們以自身意識形態，凌駕人民普遍意志，透過高度抽象的人權論述，忽視多數人民對安全的合理期待，也剝奪了受害者家屬獲得最低程度撫慰的機會。

游淑慧認為，當制度一再傾斜，只保護加害者的權利，卻忽略被害者與家屬的痛和失去，這樣的法治，並不完整和正義。

游淑慧直言，廢死的人總愛說，死刑不能解決問題。但對社會多數民眾而言，死刑至少能解決「製造問題的惡」。

游淑慧表示，法律的功能，本就不只是教化，更包含防衛與界線的劃定。對於無悔意、無矯正可能、再犯風險極高的兇殘犯罪者，終身監禁並非真正的終點，而只是將風險延後、將成本轉嫁，讓社會長期承擔不確定性。

游淑慧強調，大家並沒有希望死刑被執行，不是因為否定它的必要性，而是因為真心希望這個社會沒有極端的惡，但當極端的惡已然出現，就不能只用理想回應現實。

最後，游淑慧表示，死刑，是為了告訴所有守法善良的人，生命仍有不可踐踏的底線，人權的保護，前提在於當事人還有人性。

▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中騎士遭輾斃　畫面曝光

北市士林區34歲林姓男子，涉嫌於網路平台張貼多則涉及隨機殺人及鼓吹暴力言論，檢警拘提到案並聲請羈押。士林地方法院漏夜開庭後，裁定不予羈押，改採責付方式，將林男交由其母親擔任擔保人看管並限制住居。林男步出法院時，面對媒體鏡頭僅關心「自己的臉是否會被拍到」，其母也隨即向記者請求避免拍攝正臉。

