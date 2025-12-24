　
生活

孕婦遇隨機攻擊怎自保？醫教「3原則」先保命別硬拚

▲醫師教孕婦遇暴力事件3招保命。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲醫師教孕婦遇暴力事件3招保命。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

近期捷運站發生突發暴力事件，引發社會不安，也讓外界關注孕產婦若在公共場所遇到危險時，該如何自保。台北市立聯合醫院婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維提醒，孕期因腹部隆起、重心改變，平衡感較差，跌倒風險明顯高於一般人，「不宜奔跑」，首要原則是保護自己與腹中胎兒安全，務必以穩定、安全的方式迅速遠離危險現場。

「逃、躲、擋」三原則　先保命、不對抗

張芳維指出，孕產婦遇到突發暴力事件時，應牢記「逃、躲、擋」三大原則。第一是「逃」，一旦發現有人持械或出現攻擊行為，應加快腳步撤離，但避免奔跑，以免跌倒受傷，可雙手托住腹部，維持身體穩定，並朝最近出口或相對安全、人多的區域移動，降低被波及的風險。

若現場混亂、無法安全離開，第二原則是「躲」。孕婦可就近躲避於柱體、車廂角落或大型設施後方掩蔽，降低直接遭受攻擊的機率，同時以雙手或包包護住腹部，維持重心穩定，避免跌倒與碰撞。若同行有嬰幼兒，應先將孩子抱起，並利用嬰兒推車作為阻隔物，形成障礙，增加安全距離。

▲聯醫曝孕產婦自保關鍵：快走、不奔跑。（圖／臺北市立聯合醫院）

▲聯醫曝孕產婦自保關鍵：快走、不奔跑。（圖／臺北市立聯合醫院，下同）

萬不得已遭逼近　用隨身物品防禦

張芳維強調，第三原則「擋」是最後手段，「絕對不要正面對抗」。當無法躲避或逃離、暴徒逼近時，可利用包包、外套、雨傘或嬰兒車等隨身物品暫時防護，拉開距離，爭取撤離空間與時間。

他也提醒，孕婦平時搭乘捷運或進出人潮密集場所，可優先選擇靠近車門、緊急對講設備或站務人員的位置，避免滑手機過度專注，才能即時察覺異常狀況，及早反應。

▲聯醫曝孕產婦自保關鍵：快走、不奔跑。（圖／臺北市立聯合醫院）

事後出現異常症狀　即使未受傷也要就醫

此外，張芳維提醒，若孕婦在過程中不慎受傷，在確保安全的情況下，應盡量採左側躺姿，或將子宮推向左側，以減輕下腔靜脈壓力、維持良好血液循環。若事後出現子宮收縮、腹痛、陰道出血、頭暈或胎動明顯減少等孕期異常症狀，即使當下未受傷，也應儘速就醫評估，確保母胎平安。

