國1五汐高架道火爆衝突！狂男持榔頭追人打　毀車傷警遭壓制

記者張君豪、潘鳳威／新北報導

國道1號五汐高架道北向26.1公里環北路段，2日晚間發生一起行車糾紛傷人事件。一名男子在事故發生後情緒失控暴走，下車持榔頭追打另2名當事人、毀損其車輛，甚至連前來處理的員警也遭到波及受傷。警方將該男子帶回偵訊後，依妨害公務、傷害等罪嫌移送偵辦。

▲ 國道1號五汐高架道環北路段發生行車糾紛傷人事件 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

國道警第一大隊昨日晚間8時52分許接獲通報，稱上述路段發生車禍、雙方當事人疑似爆發肢體衝突，立即派遣巡邏車前往處理。

警方抵達現場後，見46歲賴姓男子手持榔頭、情緒激動，當場喝令他放下武器並配合調查，但賴男抵死不從。黃姓員警上前使用強制力欲奪下榔頭，雙方在拉扯過程中，黃員左手與左腳遭擦挫傷。隨後大批員警上前將其壓制。

經查，賴男行經該路段時，不慎追撞前方由52歲施姓男子駕駛、車內載有孫姓友人的小客車。雙方將車輛停靠路肩下車查看時，賴男突然理智線斷裂，返回車內取出榔頭追打施、孫，2人驚見情況不對，迅速往環北交流道方向逃避，賴男則轉而毀損施男車輛，並一路追逐2人，直至警方到場才被制伏。

警方隨後依現行犯將賴男逮捕並帶返所釐清案情，但賴男稱身體不適而被送醫治療，目前尚未完成筆錄。後續將依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌進一步偵辦。

警方也呼籲用路人若遇到行車糾紛，勿與對方當場發生衝突，可於事後利用行車紀錄器影像，上傳至國道公路警察局檢舉專區提出檢舉。經查證違規屬實將依法開罰；若涉及刑事案件，警方也會依法偵辦。