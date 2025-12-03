　
社會 社會焦點 保障人權

國1五汐高架道火爆衝突！狂男持榔頭追人打　毀車傷警遭壓制

記者張君豪、潘鳳威／新北報導

國道1號五汐高架道北向26.1公里環北路段，2日晚間發生一起行車糾紛傷人事件。一名男子在事故發生後情緒失控暴走，下車持榔頭追打另2名當事人、毀損其車輛，甚至連前來處理的員警也遭到波及受傷。警方將該男子帶回偵訊後，依妨害公務、傷害等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 國道1號五汐高架道環北路段昨日發生行車糾紛傷人事件 。（圖／記者張君豪攝）

▲ 國道1號五汐高架道環北路段發生行車糾紛傷人事件 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

國道警第一大隊昨日晚間8時52分許接獲通報，稱上述路段發生車禍、雙方當事人疑似爆發肢體衝突，立即派遣巡邏車前往處理。

警方抵達現場後，見46歲賴姓男子手持榔頭、情緒激動，當場喝令他放下武器並配合調查，但賴男抵死不從。黃姓員警上前使用強制力欲奪下榔頭，雙方在拉扯過程中，黃員左手與左腳遭擦挫傷。隨後大批員警上前將其壓制。

▲▼ 國道1號五汐高架道環北路段昨日發生行車糾紛傷人事件 。（圖／記者張君豪攝）

經查，賴男行經該路段時，不慎追撞前方由52歲施姓男子駕駛、車內載有孫姓友人的小客車。雙方將車輛停靠路肩下車查看時，賴男突然理智線斷裂，返回車內取出榔頭追打施、孫，2人驚見情況不對，迅速往環北交流道方向逃避，賴男則轉而毀損施男車輛，並一路追逐2人，直至警方到場才被制伏。

警方隨後依現行犯將賴男逮捕並帶返所釐清案情，但賴男稱身體不適而被送醫治療，目前尚未完成筆錄。後續將依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌進一步偵辦。

警方也呼籲用路人若遇到行車糾紛，勿與對方當場發生衝突，可於事後利用行車紀錄器影像，上傳至國道公路警察局檢舉專區提出檢舉。經查證違規屬實將依法開罰；若涉及刑事案件，警方也會依法偵辦。

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警
川普簽台灣保證落實法案　國台辦：強烈反對「粗暴干涉內政」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

國道糾紛暴力事件持榔頭員警受傷新北報導影音

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

免費訂閱《ETtoday電子報》
