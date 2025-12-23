疑想吃霸王餐未果...奧客反控有蟑螂　把豬血湯闆娘打到腦震盪！

▲想吃霸王豬血湯遭拒！奧客反控湯裡有蟑螂，下秒把闆娘打到腦震盪。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄42歲謝姓男子日前到前鎮區某麵店點了一碗豬血湯，稱身上沒帶錢要求先賒帳未果，心情不悅返家拿錢再回來取餐，沒想到半小時後，男子又返回宣稱「湯裡面有蟑螂」開口要求退錢，遭拒絕後竟徒手痛毆72歲陳姓老闆娘，導致她腦震盪。警方獲報趕往，調閱監視器追查，將謝男查緝到案移送偵辦。

陳姓老闆娘的女兒日前在社群平台Threads公開媽媽遭打傷的過程指出，謝男當天點了一碗豬血湯說沒帶錢，媽媽請他先回去拿錢後，對方就有點不開心的回來付錢拿餐點，半小時後，又端回來剩下兩塊豬血湯說，裡面有一隻蟑螂要求退錢。

陳婦女兒質疑，「蟑螂屍體基本會浮在表層，怎麼可能吃到剩下兩塊豬血，連湯都沒有要求退錢呢？」謝男想吃霸王餐吃不成惱羞成怒竟徒手痛毆。

陳婦女兒痛批，媽媽不賠就應該被這麼暴力對待嗎？70幾歲的老人了受得了這樣暴力對待嗎？並說她媽媽現在腦震盪會暈會吐，連做生意都不敢，發這文不是為了要討拍單純想要一個公道而已，對方到現在都沒有出面道歉，實在是很生氣！

▲老闆娘控訴男子疑似想吃霸王餐，雙方爭執竟遭到痛毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，轄區前鎮分局指出，瑞隆所於19日12時許獲報，在前鎮區瑞發街上某店家有糾紛，線上警力立即到場處理。經了解，當事人72歲陳女控訴，男子向她買了一碗豬血湯，卻自稱住附近要求先賒帳未果，被要求先返家拿錢，取餐半小時後，豬血湯喝到剩2塊時，控訴「湯裡有蟑螂」，要求退錢。

陳婦懷疑，男子根本從頭到尾就想吃霸王餐，沒想到爭執過程竟突然遭到男子徒手痛毆，導致臉部挫傷。警方表示，陳婦送醫治療後，已持診斷證明書至瑞隆所提出傷害告訴。

前鎮分局立即組成專案小組，擴大調閱影像畫面，於同（19）日17時許查緝涉案人42歲謝男到案，全案依違反《刑法》傷害罪調查後，移請高雄地檢署偵辦。