遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議：濕布遮口鼻效果更好

北捷台北車站、中山站發生恐怖攻擊事件，導致4人死亡、5人受傷。對此，整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，雖不清楚嫌犯丟擲煙霧彈的目的與實際成分，但依過往經驗，民眾仍可先了解基本的自保原則與自我照顧方式。他指出，煙霧彈並非單一配方，不同用途成分差異極大，對人體影響程度也不盡相同。

姜冠宇說明，常見煙霧彈多由氧化劑、燃料、抑制燃溫成分與染料組成，煙霧主要來自染料揮發後凝結形成。若在短時間內暴露於高濃度微粒，可能刺激呼吸道，引發咳嗽、喘、喉嚨緊縮，進而影響換氣效率，造成血氧下降。

他進一步指出，若為專業用途的遮蔽煙，在密閉空間或高濃度暴露下，可能產生含氯化鋅等刺激性煙霧，嚴重時恐造成化學性肺炎、肺水腫，甚至出現延遲性惡化。急性傷害則可能導致嚴重呼吸道受損，出現低氧、胸痛、發紺等症狀，實際風險仍須視暴露量與通風狀況而定。

此外，鎮暴用刺激性化學物質如催淚瓦斯，也可能引發咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮或喉痙攣，部分人會出現頭暈、心悸，甚至因迷走神經反射而昏厥。姜冠宇提醒，若暴露後數小時內症狀逐漸加重，如休息後仍喘、胸痛、持續咳嗽、血氧偏低、嘴唇發紫，或本身有氣喘、慢性肺病、心臟病史者出現明顯不適，應儘速就醫評估。

在現場自保方面，他建議民眾第一時間遠離煙源，不要逆向擠回人群查看狀況，應盡量靠牆或朝出口動線移動。可使用口罩或衣物遮住口鼻，縮短吸入時間，若能稍微濕潤布料效果更佳，但不宜因此延誤撤離。

姜冠宇也提醒，撤離時避免奔跑與推擠，以快走方式離開，避免踩踏風險高於吸入刺激性煙霧。若視線不佳，應扶牆、降低重心、一步一步前進，避免跌倒。同時應遠離不明物體，不要踢、撿或踩踏，以免發生高溫噴濺或二次危害。

離開現場後，若出現眼鼻刺痛、流淚或皮膚灼痛等情況，應以大量清水沖洗眼睛與皮膚，衣物若疑似沾染刺激物，應盡快更換並分開清洗。姜冠宇最後表示，若現場有人倒地，應先確保自身安全，再評估是否有能力協助，並設法將患者移至空氣較乾淨處，視情況請求他人支援或通報相關人員。