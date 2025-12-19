　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議：濕布遮口鼻效果更好

▲台北車站煙霧瀰漫。（圖／攝影中心攝)

▲台北車站煙霧瀰漫。（圖／攝影中心攝)

記者柯振中／綜合報導

北捷台北車站、中山站發生恐怖攻擊事件，導致4人死亡、5人受傷。對此，整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，雖不清楚嫌犯丟擲煙霧彈的目的與實際成分，但依過往經驗，民眾仍可先了解基本的自保原則與自我照顧方式。他指出，煙霧彈並非單一配方，不同用途成分差異極大，對人體影響程度也不盡相同。

姜冠宇說明，常見煙霧彈多由氧化劑、燃料、抑制燃溫成分與染料組成，煙霧主要來自染料揮發後凝結形成。若在短時間內暴露於高濃度微粒，可能刺激呼吸道，引發咳嗽、喘、喉嚨緊縮，進而影響換氣效率，造成血氧下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步指出，若為專業用途的遮蔽煙，在密閉空間或高濃度暴露下，可能產生含氯化鋅等刺激性煙霧，嚴重時恐造成化學性肺炎、肺水腫，甚至出現延遲性惡化。急性傷害則可能導致嚴重呼吸道受損，出現低氧、胸痛、發紺等症狀，實際風險仍須視暴露量與通風狀況而定。

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

▲▼張文在台北車站投擲煙霧彈、砍人。（圖／民眾提供）

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

此外，鎮暴用刺激性化學物質如催淚瓦斯，也可能引發咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮或喉痙攣，部分人會出現頭暈、心悸，甚至因迷走神經反射而昏厥。姜冠宇提醒，若暴露後數小時內症狀逐漸加重，如休息後仍喘、胸痛、持續咳嗽、血氧偏低、嘴唇發紫，或本身有氣喘、慢性肺病、心臟病史者出現明顯不適，應儘速就醫評估。

在現場自保方面，他建議民眾第一時間遠離煙源，不要逆向擠回人群查看狀況，應盡量靠牆或朝出口動線移動。可使用口罩或衣物遮住口鼻，縮短吸入時間，若能稍微濕潤布料效果更佳，但不宜因此延誤撤離。

姜冠宇也提醒，撤離時避免奔跑與推擠，以快走方式離開，避免踩踏風險高於吸入刺激性煙霧。若視線不佳，應扶牆、降低重心、一步一步前進，避免跌倒。同時應遠離不明物體，不要踢、撿或踩踏，以免發生高溫噴濺或二次危害。

離開現場後，若出現眼鼻刺痛、流淚或皮膚灼痛等情況，應以大量清水沖洗眼睛與皮膚，衣物若疑似沾染刺激物，應盡快更換並分開清洗。姜冠宇最後表示，若現場有人倒地，應先確保自身安全，再評估是否有能力協助，並設法將患者移至空氣較乾淨處，視情況請求他人支援或通報相關人員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文殺3人墜樓亡　全身搜出4刀具＋汽油彈
相隔11年！北捷再爆恐怖攻擊　傷亡規模對比鄭捷案一次看
高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／董座道歉也沒用！歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議：濕布遮口鼻效果更好

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光醫院不治

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌：2026福氣跑光

快訊／北車被攻擊57歲男「左肺左心穿刺傷」不治　台大出面說明

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

快訊／北車被攻擊57歲男搶救無效死亡

公司千元交換禮物！送專櫃套組「卻抽中70包衛生紙」　OL傻眼了

快訊／中山站2路人傷者送馬偕　院方：1OHCA、1嗆傷

天津紙堆識出秋瑾真跡！國寶級收藏家張平沼分享秘辛　看好「東森藏寶閣」

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

全臺最大極限體能盛典臺中落幕 湧入8萬人次創逾億觀光產值

台南房市雙心臟啟動！永康坐擁雙重劃區及捷運藍線紅利

快訊／董座道歉也沒用！歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議：濕布遮口鼻效果更好

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光醫院不治

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌：2026福氣跑光

快訊／北車被攻擊57歲男「左肺左心穿刺傷」不治　台大出面說明

全國交通場站加強戒備　雙鐵照常行駛

快訊／北車被攻擊57歲男搶救無效死亡

公司千元交換禮物！送專櫃套組「卻抽中70包衛生紙」　OL傻眼了

快訊／中山站2路人傷者送馬偕　院方：1OHCA、1嗆傷

天津紙堆識出秋瑾真跡！國寶級收藏家張平沼分享秘辛　看好「東森藏寶閣」

耶誕搖滾倒數！UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

阿基里斯腱撕裂「神速復出」？　美媒爆料綠衫軍坦圖本季將上場

快訊／董座道歉也沒用！歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳就是白冰冰」　影后當場傻眼：蛤？

遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議：濕布遮口鼻效果更好

因非自願離職出售房地如有出租　不適用房地合一所得稅20％稅

彰化4車連環追撞！轎車慘成夾心餅輪胎噴飛　孕婦等3人送醫

橫山書藝雙年展開幕　蘇俊賓：書藝是理解當代社會的文化櫥窗

嘉義縣議會寒冬送暖　 210戶弱勢家庭各獲3000元商品券

桃園草莓聖誕市集12/25登場　草莓食農體驗即起報名

【招魂擲筊10次未果】23歲女清潔員遭酒駕撞亡　葬儀業者：冤死怨氣重

生活熱門新聞

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光不治

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

快訊／北車被攻擊57歲男「左肺左心穿刺傷」不治

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

3波變天！　下波冷空氣更強

快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

更多熱門

相關新聞

張文殺3人墜樓亡　全身搜出4刀具＋汽油彈

張文殺3人墜樓亡　全身搜出4刀具＋汽油彈

男子張文今天接連在捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈，並闖入百貨持刀傷人，最終墜樓不治，事件共4死5傷，警方在嫌犯身上搜出4把刀以及1顆汽油彈。

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

張文縱火丟煙霧彈又砍人　搜出25瓶汽油彈

張文縱火丟煙霧彈又砍人　搜出25瓶汽油彈

恐攻嫌張文住家無人！警持搜索票搜查

恐攻嫌張文住家無人！警持搜索票搜查

北車丟煙霧彈中山站砍人　鄭麗文震驚：任何暴力行為都不應被容忍

北車丟煙霧彈中山站砍人　鄭麗文震驚：任何暴力行為都不應被容忍

關鍵字：

標籤:北捷恐攻煙霧彈自保技巧急救指南健康風險

讀者迴響

熱門新聞

北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

北捷恐攻男行兇前「放火燒租屋處」

恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門近10人躲櫃台

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

快訊／北車煙霧彈男「中山砍人」！遭警包圍後墜樓　命危搶救中

北車、中山「最新傷亡名單曝光」4死5傷

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

北捷恐攻男「墜樓無生命跡象」！送馬偕搶救

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光不治

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

快訊／北車煙霧彈男「跑誠品南西砍人」！　3人躺地滿地血畫面曝

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面