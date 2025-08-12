　
蔡司NSLY視界人格測驗登場！一起渲染視界抽沖繩來回機票、Switch等大獎

▲▼新增圖,蔡司,人格測驗,抽沖繩來回機票,Switch。（圖／蔡司提供） 

▲光學品牌蔡司（ZEISS）推出的「NSLY視界人格測驗」。（圖／取自蔡司測驗，下同）

生活中心／綜合報導

你有多久沒有停下來，好好看看這個世界了？最近網路上瘋傳一款神準心理測驗，不是星座也不是MBTI，而是由德國百年光學品牌蔡司（ZEISS）推出的「NSLY視界人格測驗」，透過AI導覽員Ziris的引導，簡單幾題就能測出你的「視界人格」與專屬代表色，不只揭露你看世界的方式，參與測驗不僅能獲得超準確的個人化結果，還有機會抽中日本沖繩來回機票和任天堂Switch遊戲機、蔡司Skylet太陽眼鏡等豪華大獎，讓許多網友直呼「超有共鳴」、「根本準到嚇到」。

▲▼新增圖,蔡司,人格測驗,抽沖繩來回機票,Switch。（圖／蔡司提供）

▲AI角色Ziris陪你對話探索，看見內心深處的視覺個性。

蔡司自1846年創立以來，以精密光學技術領先全球，從電影鏡頭、醫療技術、工業量測到半導體設備都能看到它的身影，如今更將科技落實到日常生活中，把百年光學實力結合AI，推出創新的視界人格測驗，這款爆紅的「NSLY視界人格測驗」最吸睛的地方，就是由超萌AI品牌導覽員Ziris全程陪伴，Ziris結合了瞳孔、虹膜與視界的意象，透過生動有趣的對話互動，一步步引導你探索內心深處的性格特質，最終還會為你調配出專屬的「視界顏色」，讓你發現原來自己看世界的角度如此與眾不同！

▲▼蔡司,人格測驗,抽沖繩來回機票,Switch。（圖／取自蔡司測驗）

▲透過簡單互動題目，開啟專屬你的視界人格旅程。

測驗結果超精彩，總共對應七大視界人格類型，每種人格都會推薦一位最符合你特質的蔡司代表人物，而且這些代表人物個個來頭不小！像是DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇，代表字是「未來」（FUTURE），以敏銳的科技嗅覺洞察工業量測技術如何推動產業升級；中山醫學大學視光學系主任孫涵瑛的代表字「視界」（VISION），將專業視光學知識從學術殿堂帶到日常生活，默默守護著國人的眼睛健康。

▲▼蔡司,人格測驗,抽沖繩來回機票,Switch。（圖／取自蔡司測驗）

▲測驗結果超精彩，總共對應七大視界人格類型，每種人格都會推薦一位最符合你特質的蔡司代表人物。

還有中研院院士葉鈞蔚以「宇宙」（UNIVERSE）為代表字，致力將創新研究成果應用在微觀世界的探索；自然野趣文化創意主理人黃一峯的「自然」（NATURE），用鏡頭捕捉大自然的野趣之美；宏碁智醫董事長連加恩代表「創新」（INNOVATION），不斷拓展預防醫學的無限可能；林口長庚醫院院長陳建宗象徵「變革」（CHANGE），引領智慧醫療新視野；而看見．齊柏林基金會董事齊廷洹則以「台灣」（TAIWAN）為代表字，承繼齊柏林導演的精神，持續用影像記錄台灣這片土地的美麗與哀愁；透過這些代表人物的故事，蔡司不僅展現了「NOBODY SEES LIKE YOU渲染視界 如你所見」年度品牌活動的精神，也啟發每個人重新思考光學應用的價值與可能性。

玩完趣味測驗，當然不能錯過蔡司的看家本領！身為光學界的霸主，蔡司更用專業技術來守護每個人珍貴的視力健康，面對現代人從小孩到阿公阿嬤都有的各種用眼困擾，蔡司特別推出數位化「蔡司優視力體驗」，以精密技術重新定義配鏡流程，讓每一副眼鏡都不再是制式化產品，而是個人量身打造的專屬視覺輔助工具！

這套讓人眼睛一亮的配鏡流程總共有五大超關鍵步驟，每一步都不馬虎：

第一步「視力需求分析」：深入了解你的視覺需求和用眼習慣，不管你是重度3C使用者還是戶外運動咖都能精準掌握！

第二步「眼睛精準量測」：利用高科技儀器確保鏡片設計的準確性。

第三步「視力表現分析」：全面評估你的視覺表現，提供科學化的專業建議，讓你秒懂自己眼睛的真實狀況。

第四步「鏡片需求諮詢」：根據前面收集的所有數據，推薦適合你的鏡片類型，不會讓你花冤枉錢買到不合用的產品。

第五步「鏡片與鏡框定位」：獲得個人化的配戴數據，大幅提升配戴舒適度和視覺品質，戴起來就像沒戴一樣自然！

不管你是正在對抗近視的小朋友、每天盯螢幕超過八小時以上的的數位時代青壯年，還是開始有老花困擾的熟齡族群，蔡司都能提供完全客製化的解決方案。

▲▼新增圖,蔡司,人格測驗,抽沖繩來回機票,Switch。（圖／蔡司提供）

▲蔡司優視力體驗5步驟，打造100%客製化視覺方案。

除了在技術上持續創新，蔡司長期投入永續與社會責任，不只研發高科技鏡片，還走入社區做教育、推公益。像是全台跑透透的「光勢力行動車」，就深入各地校園與社區，教大家怎麼正確照顧眼睛、了解標準配鏡流程；還有「蔡司光廊ESG計畫」，號召民眾回收家中閒置鏡片，重製後送往公益義診與教育單位，讓舊資源也能創造新價值。蔡司用實際行動把永續、公益與藝術結合，不只照亮你的視界，也溫暖了社會每個角落，讓大家重新認識這家百年光學大廠的用心與承諾。

想知道你的視界屬於哪一種嗎？現在只要完成「蔡司NSLY視界人格測驗」，再填寫資料，就能參加抽獎，把超值好禮帶回家！這次蔡司超大方，獎品包含日本沖繩雙人來回機票、任天堂Switch OLED、蔡司Skylet太陽眼鏡，還有實用的無線充電滑鼠墊與數位行動包等你來拿，不只是測驗好玩，還能更了解自己看世界的方式，無論你是視力控還是心理測驗迷，都別錯過這場由蔡司打造的視界小宇宙，即刻前往活動頁面，開啟一場看得更遠、更懂自己的視覺之旅！

活動頁面►https://zeissvisexperience.pse.is/ETtoday1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

