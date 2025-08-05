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【廣編】台灣首款TFDA二級醫材認證　「兒童近視管理鏡片」問世

台灣首款TFDA二級醫材認證「兒童近視管理鏡片」問世（圖／HOYA提供）

【廣編特輯】

圖、文／HOYA提供

日本鏡片領導品牌「HOYA 豪雅光學」今宣布，旗下兒童近視管理鏡片正式取得台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）核發之第二等級醫療器材許可證，成為台灣首款獲此等級認證的「兒童近視管理鏡片」，此項里程碑不僅展現HOYA在視光領域的專業實力，也為台灣家長、眼科與視光相關專業人士提供具臨床研究支持的創新解決方案。

HOYA自1980年正式進入台灣市場以來，始終秉持「以人為本」的核心理念，致力於提供橫跨全齡層、涵蓋不同視力需求的光學解決方案。本次獲得TFDA二級醫療器材認證，不僅突顯HOYA對「兒童近視領域」的專業投入與承諾也體現品牌深耕台灣45年來，持續以安全為前提、符合法規標準、並落實醫療器材管理規範的責任與專業精神，進一步展現HOYA為民眾提升視覺健康與生活品質的長期使命。

本產品已於全球超過40個國家上市，自上市至今已累積超過1,200萬片以上的銷售紀錄，並獲得逾300萬以上家長的信賴與支持，成為全球兒童近視管理的重要推動者。目前可於HOYA全台指定合作通路洽詢，由專業人員提供客製化的建議與服務。未來HOYA 將持續拓展通路據點，提升產品與服務更貼近消費者需求與生活場域，期望讓更多家庭享有安全、方便、有效的兒童近視管理解方。

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