濫刪警消裝備預算？　國民黨團轟：賴清德縱容側翼造謠是社會亂源

▲國民黨總召傅崐萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

北捷隨機殺人事件釀悲劇，造成多人死傷，社會恐慌及不安氣氛瀰漫。國民黨立法院黨團今（23日）痛批總統賴清德，未能有效安撫人心，還反而放任「青鳥」透過網路散布謠言、加劇對立。對於近日有網友認為藍白「刪除警消裝備預算」，國民黨團轟，本是子虛烏有、惡意造謠。

國民黨團指出，上周五發生隨機殺人事件，造成多人死傷，社會恐慌及不安氣氛瀰漫。此時賴清德縱容的青鳥側翼，不但不安撫人心，還變本加厲造謠藍白刪除警消裝備預算，近日更發生多起網路恐嚇事件，檢調才想起來強力執法，卻對青鳥為非作歹視而不見，如此選擇性執法，社會怎能平靜，人心更會不安。當前社會人心浮動，恐嚇事件頻發，賴清德必須負起完全的責任。

國民黨團說明，青鳥污指藍白濫刪預算，事實卻是警政署114年預算數（含追加預算）326.5億元，較113年法定預算數256.1億元增加70.4億元，共增加27%不減反增，有關刪除警政署30億裝備預算根本是子虛烏有、惡意造謠。

國民黨團批評，當社會發生不幸治安事件，青鳥之流造謠生事逍遙法外，綠營政治人物，如簡舒培、吳思瑤之流，這些現代義和團，第一時間想的不是安撫人心，卻是企圖把責任推給北市警察局，項莊舞劍意在沛公，只想把責任推給台北市長蔣萬安。一再當家鬧事，難道32：0大惡罷的結果，還沒有學到教訓嗎？

國民黨團說，加上今年以來，賴政府對警消退休金修法更是一再打壓。民進黨是標準的「有事警察幹，出事幹警察」，要警察情何以堪？社會如何不亂？國民黨團敬告賴清德，社會發生如此不幸事件，安撫人心是總統的責任，更是義務。把擾亂人心、胡亂造謠的青鳥依法究辦，才是社會回復平靜正本清源之道。套用賴清德曾對蔡英文所言，「不要再用網軍攻擊我了！」，台灣社會現在要的是平安，不是對立。