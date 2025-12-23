12歲少女被送到東京賣淫！台日泰聯手救援　惡母今遣返泰國

▲移民署會同刑事局23日遣返仲介自己12歲親女兒賣淫的泰籍女子。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

一泰國籍母親涉嫌把自己女兒推入火坑在日本跨國賣淫，引發台灣、日本、泰國司法機關聯手調查，該名年僅12歲的泰國少女遭誘騙至日本東京被迫賣淫，甚至在短短40天內接客高達70人。在台、日、泰三國警政與移民單位的高度配合下，涉嫌將親生女兒推入火坑、隨後潛逃至台灣的少女母親，23日由台灣移民署依法遣返回泰國受審。

根據日媒《TBS電視台》與《讀賣新聞》報導，該名12歲泰籍少女於今年6月在母親的安排下搭機到日本，被送往東京都文京區湯島的一間按摩店。調查發現，少女在短短約40天的期間內，被囚禁於店內，被迫為約70名男性提供性服務。

日本警視廳隨後採取行動，將該按摩院的52歲負責人逮捕，並依違反《兒童福祉法》等罪名提起公訴。少女在今年9月鼓起勇氣前往東京出入國在留管理局（移民署）尋求保護，她向警方淚訴：「我想見祖父母，我想回學校讀書。」

日本警方調查發現，少女被自己母親轉介給人蛇集團帶到日本賣淫。該女在案件爆發前透過台泰免簽方式入境台灣，卻在台期間因涉嫌其他賣淫案件、加上逾期停留，遭台灣警方查獲並移送移民署收容。

泰國警方針對此案展開跨境調查，證實該女涉及人口販運，並派員前來台灣協商引渡事宜。泰國皇家警察19日對外聲明，將盡速將這名失職母親帶回國內面對司法。目前暫留日本受保護的12歲受害少女，日本政府與泰國駐日大使館正進行最後協調。少女被認定是人口販運受害者，近期將安排返國，並進入當地保護機構受庇護。

台灣移民署今天表示，少女母親收容期間，經由刑事局國際科、移民署與日、泰警方多方溝通協調，23日依規定執行遣送。該名泰籍女子已由移民署官員押解，依《入出國及移民法》規定遣返回泰國。

