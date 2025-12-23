　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

12歲少女被送到東京賣淫！台日泰聯手救援　惡母今遣返泰國

▲移民署會同刑事局23日遣返仲介自己12歲親女兒賣淫的泰籍女子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署會同刑事局23日遣返仲介自己12歲親女兒賣淫的泰籍女子。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

一泰國籍母親涉嫌把自己女兒推入火坑在日本跨國賣淫，引發台灣、日本、泰國司法機關聯手調查，該名年僅12歲的泰國少女遭誘騙至日本東京被迫賣淫，甚至在短短40天內接客高達70人。在台、日、泰三國警政與移民單位的高度配合下，涉嫌將親生女兒推入火坑、隨後潛逃至台灣的少女母親，23日由台灣移民署依法遣返回泰國受審。

根據日媒《TBS電視台》與《讀賣新聞》報導，該名12歲泰籍少女於今年6月在母親的安排下搭機到日本，被送往東京都文京區湯島的一間按摩店。調查發現，少女在短短約40天的期間內，被囚禁於店內，被迫為約70名男性提供性服務。

▲移民署會同刑事局23日遣返仲介自己12歲親女兒賣淫的泰籍女子。（圖／記者張君豪翻攝）

日本警視廳隨後採取行動，將該按摩院的52歲負責人逮捕，並依違反《兒童福祉法》等罪名提起公訴。少女在今年9月鼓起勇氣前往東京出入國在留管理局（移民署）尋求保護，她向警方淚訴：「我想見祖父母，我想回學校讀書。」

日本警方調查發現，少女被自己母親轉介給人蛇集團帶到日本賣淫。該女在案件爆發前透過台泰免簽方式入境台灣，卻在台期間因涉嫌其他賣淫案件、加上逾期停留，遭台灣警方查獲並移送移民署收容。

▲移民署會同刑事局23日遣返仲介自己12歲親女兒賣淫的泰籍女子。（圖／記者張君豪翻攝）

泰國警方針對此案展開跨境調查，證實該女涉及人口販運，並派員前來台灣協商引渡事宜。泰國皇家警察19日對外聲明，將盡速將這名失職母親帶回國內面對司法。目前暫留日本受保護的12歲受害少女，日本政府與泰國駐日大使館正進行最後協調。少女被認定是人口販運受害者，近期將安排返國，並進入當地保護機構受庇護。

台灣移民署今天表示，少女母親收容期間，經由刑事局國際科、移民署與日、泰警方多方溝通協調，23日依規定執行遣送。該名泰籍女子已由移民署官員押解，依《入出國及移民法》規定遣返回泰國。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
送飲料炎上！UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水
12歲少女被賣到東京賣淫！　惡母上銬遣返畫面曝
山本由伸爆與「節目第一美女」分手！　世界大賽影片是別人
快訊／三上悠亞來了！　背號選25號親曝原因
朱孝天反擊阿信「場面話」！　酸舞台照：截張好看的很難嗎
快訊／痛失台北跨年演出！　男歌手緊急聲明致歉
北市捷運警隊挨轟　隊長曝艱辛內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2天前才修過！高雄時代大道路面下陷　害騎士自摔慘縫12針

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

12歲少女被送到東京賣淫！台日泰聯手救援　惡母今遣返泰國

「鉛錫包黃金」助詐團9億黑錢運出國　銀樓老闆起訴求刑20年

兩男吃霸王餐！彰化老店家苦等多天提告　警方也被放鴿子

清查隨機殺人脈絡　北檢與桃檢針對張文接觸人事全面過濾

酒毒駕惡男撞死人已賠錢　家屬點頭從輕量刑...法院裁定不國審

人力奇缺又大齡待退！北市捷警隊挨轟...隊長曝艱辛內幕一肩扛責

車被A到！告鄰居「射竹竿砸車」求償53萬　法官判賠修理費6千

茗香園冰室老闆捲Hero Pay 30億洗錢案　名下保時捷月底拍賣

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

2天前才修過！高雄時代大道路面下陷　害騎士自摔慘縫12針

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

12歲少女被送到東京賣淫！台日泰聯手救援　惡母今遣返泰國

「鉛錫包黃金」助詐團9億黑錢運出國　銀樓老闆起訴求刑20年

兩男吃霸王餐！彰化老店家苦等多天提告　警方也被放鴿子

清查隨機殺人脈絡　北檢與桃檢針對張文接觸人事全面過濾

酒毒駕惡男撞死人已賠錢　家屬點頭從輕量刑...法院裁定不國審

人力奇缺又大齡待退！北市捷警隊挨轟...隊長曝艱辛內幕一肩扛責

車被A到！告鄰居「射竹竿砸車」求償53萬　法官判賠修理費6千

茗香園冰室老闆捲Hero Pay 30億洗錢案　名下保時捷月底拍賣

果然匯台北新光站前店今開幕　100多道料理吃到飽「還有7新菜」

「七期賠售王」魔咒未解！高樓層賠500萬出場　單價跌回10年前

美國全面封殺外國無人機　大疆：限制消費者選擇自由

2天前才修過！高雄時代大道路面下陷　害騎士自摔慘縫12針

流感增16重症6死　6旬婦發燒畏寒「反覆心跳停止」搶救3周亡

天后張清芳久違回歸電視獻唱　影后張艾嘉平安夜當說書人

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

可成遭爆因機密外洩撤出中國　公司澄清：是主動出擊策略轉型

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

【這樣比較好睡】鑽紋龜在掛水中睡覺 鼻子還冒泡泡

社會熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

張文「孤狼自訓」！只靠網路聯絡1個人

台中女深夜16樓墜防火巷　當場死亡

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

取貨殺人武器畫面曝！張文「前進基地」連住3晚

張文母資助37萬「犯案前夕剩39元」　拿來擴張軍火庫

張文2年花10萬買犯罪工具　母匯款紀錄曝

更多熱門

相關新聞

張文恐攻效應　全台模仿留言逾20則

張文恐攻效應　全台模仿留言逾20則

上周五台北車站出現張文孤狼式恐攻案件後，社群平台及網路討論區接連出現恐嚇、暴力威脅模仿犯，甚至揚言對不特定公眾進行「無差別攻擊」的貼文與留言，引發社會關注與民眾不安。刑事局指出，截至21日中午，相關可疑訊息已累計20則，對公共秩序與社會安寧造成不良影響，刑事局已統合全國警力，啟動全國聯防專案，全面追查、依法究辦。

房間深鎖半年不准妻小靠近　竟是製毒秘密基地

房間深鎖半年不准妻小靠近　竟是製毒秘密基地

囂張詐團假冒刑事局長　刑事局嚴正駁斥

囂張詐團假冒刑事局長　刑事局嚴正駁斥

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

補教師盜印9出版社教材　重製販售狠撈1500萬

補教師盜印9出版社教材　重製販售狠撈1500萬

關鍵字：

移民署刑事局賣淫泰籍女

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面