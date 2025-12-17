　
社會焦點

侵權180億！補教師盜印9出版社試卷題庫　重製販售狠撈1500萬

▲警方查扣新北補習班侯姓老師家族經營盜版士券參考書，獲利超過1500萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查扣新北補習班侯姓老師家族經營盜版士券參考書，獲利超過1500萬元。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局智財大隊查出，因新北市的補習班老師侯男未經出版社授權，大量盜版印刷國中、小及高中試卷題庫教材，透過影印紙本、燒錄光碟、上傳網路雲端方式在網路賣場販售牟利。警方日前搜索並通知侯等7人到案，清查發現多達9家出版社受害，經業者估計，侵權金額高達180億元，全案在12月初依違反《著作權法》函送法辦。

刑事局智財偵查大隊指出，侯男（30歲）長期在雙北地區各補習班兼課，他從2022年起，與63歲父親、33歲姊姊在新北市蘆洲區住處設置「地下工廠」，購買出版社正版紙本教材，或從「XYZ」大補帖盜版網站取得電子檔，經掃描轉成電子檔後，再大量影印成紙本、燒錄成光碟或上傳至網路雲端，並透過蝦皮購物及LINE對外販售，以輸出將紙本、燒錄光碟方式寄送給買家，或提供雲端連結檔案供買家下載。

▲警方查扣新北補習班侯姓老師家族經營盜版士券參考書，獲利超過1500萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

由於教材數量龐大，侯等人另雇用46歲李姓男子、47歲沈姓男子、25歲吳姓女子及23歲陳姓男子協助資料整理、排版及盜版作業。每份教材售價約100至300元，內容涵蓋單一學科一學年範圍，吸引不少學生、家長下單購買。

直到後來參考書出版社，在網路賣場發現自家教材遭大量重製後，2024年底向刑事局報案。刑事局智財大隊第一隊隨暗中蒐證，在今年3月19日搜索侯姓男子住處，當場查扣盜版光碟1800餘片、紙本試卷20餘箱，以及光碟燒錄機3台、電腦2台，並通知7名涉案人到案說明。到案後，侯等人均坦承製作並販售盜版教材。

▲警方查扣新北補習班侯姓老師家族經營盜版士券參考書，獲利超過1500萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

警方深入追查交易紀錄，發現侯姓老師等一家人在蝦皮平台上共有8806筆交易紀錄，不法獲利約1500萬元。擴大追查至上月，確認包括南一、翰林、康軒、龍騰、三民等在內共9家出版社權益受損，經業者估算侵權金額高達180億元。警方已於上月將全案函送司法機關偵辦。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

