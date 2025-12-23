跟風張文嗆炸小港！蘇念祖黑歷史全起底　還曾上選秀節目

▲聲稱「張文、鄭捷都是他成立的專案小組」，恐嚇接下來要炸小港機場的蘇念祖長相曝光，過去他還曾經參加過選秀節目（右圖），而最近一次出現在媒體上是因為台大天氣之子預測颱風假失準的祭品文，蘇因大老遠北上還沒領到雞排，向媒體大吐苦水（左圖）。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站與中山商圈隨機殺人案餘波未歇，相關話題持續在網路延燒。然而高雄一名34歲男子蘇念祖，近日在社群平台發文聲稱張文、鄭捷都是其「專案小組成員」，並再度放話要「炸小港機場」，言論引發恐慌。警方追查後發現，蘇念祖早在9年前（2016）就曾因類似恐嚇內容遭判刑，如今再次涉案，已依法收押。

事實上，這人來頭並不僅如此，身為台灣人的他過去時常打著「小日本」名號，自從參加《超級偶像》選秀落選後，疑因此性格大變，黑歷史罄竹難書，多次鬧事，包括2013年看棒球為了搶接球踢到2名女球迷，讓其他球迷看不下去而雙方爆發肢體衝突，被聯盟列入黑名單後，把目標轉向北捷，在捷運當眾換裝，將濕球衣晾在欄杆上，他還不諱言將種種失控行為歸咎為「很想紅，卻苦無機會」。

曾放話炸機場？9年前舊案再被挖出

據2017年判決內容，蘇念祖於2016年10月21日上午，在中國天津某商務酒店內，以手機登入臉書，並在公開社團「日台交流」中化名日本人，以日文發文謊稱自己是國小3年級學生，並指稱將於當日下午攜帶炸彈進入高雄小港國際機場，甚至揚言機場周邊將「橫屍遍野」。

該貼文因涉及散布危害飛航安全的不實訊息，迅速引起警方注意。

抵台即遭約談 蘇念祖犯行全數坦承？

警方指出，相關貼文發布後不久，蘇念祖於當日下午5時20分返抵台灣，隨即在入境時遭警方約談送辦。偵審期間，蘇念祖坦承犯行，並自述大學肄業、家境普通，領有身心障礙證明，當時因與父母發生爭執、情緒不佳而發文洩憤。

法院審理後，依《民用航空法》認定其散布危害飛航安全的不實訊息，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，全案確定。

跟風北捷攻擊案？再度恐嚇遭收押

未料事隔9年，蘇念祖再次因社群言論涉案。警方指出，近日他在網路上發文影射北捷隨機殺人事件，聲稱張文、鄭捷與其有所關聯，並再次提及炸毀小港機場等內容。相關發言被認定具有恐嚇性質，警方隨即介入偵辦，並於今（23日）將人收押，後續將依法處理。

