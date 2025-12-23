　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跟風張文嗆炸小港！蘇念祖黑歷史全起底　還曾上選秀節目

聲稱「張文、鄭捷都是他成立的專案小組」，恐嚇接下來要炸小港機場的蘇念祖長相曝光，過去他還曾經參加過選秀節目（右圖），而最近一次出現在媒體上是因為台大天氣之子預測颱風假失準的祭品文，蘇因大老遠北上還沒領到雞排，向媒體大吐苦水（左圖）。（翻攝畫面）

▲聲稱「張文、鄭捷都是他成立的專案小組」，恐嚇接下來要炸小港機場的蘇念祖長相曝光，過去他還曾經參加過選秀節目（右圖），而最近一次出現在媒體上是因為台大天氣之子預測颱風假失準的祭品文，蘇因大老遠北上還沒領到雞排，向媒體大吐苦水（左圖）。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

北捷台北車站與中山商圈隨機殺人案餘波未歇，相關話題持續在網路延燒。然而高雄一名34歲男子蘇念祖，近日在社群平台發文聲稱張文、鄭捷都是其「專案小組成員」，並再度放話要「炸小港機場」，言論引發恐慌。警方追查後發現，蘇念祖早在9年前（2016）就曾因類似恐嚇內容遭判刑，如今再次涉案，已依法收押。

事實上，這人來頭並不僅如此，身為台灣人的他過去時常打著「小日本」名號，自從參加《超級偶像》選秀落選後，疑因此性格大變，黑歷史罄竹難書，多次鬧事，包括2013年看棒球為了搶接球踢到2名女球迷，讓其他球迷看不下去而雙方爆發肢體衝突，被聯盟列入黑名單後，把目標轉向北捷，在捷運當眾換裝，將濕球衣晾在欄杆上，他還不諱言將種種失控行為歸咎為「很想紅，卻苦無機會」。

曾放話炸機場？9年前舊案再被挖出

據2017年判決內容，蘇念祖於2016年10月21日上午，在中國天津某商務酒店內，以手機登入臉書，並在公開社團「日台交流」中化名日本人，以日文發文謊稱自己是國小3年級學生，並指稱將於當日下午攜帶炸彈進入高雄小港國際機場，甚至揚言機場周邊將「橫屍遍野」。

該貼文因涉及散布危害飛航安全的不實訊息，迅速引起警方注意。

抵台即遭約談　蘇念祖犯行全數坦承？

警方指出，相關貼文發布後不久，蘇念祖於當日下午5時20分返抵台灣，隨即在入境時遭警方約談送辦。偵審期間，蘇念祖坦承犯行，並自述大學肄業、家境普通，領有身心障礙證明，當時因與父母發生爭執、情緒不佳而發文洩憤。

法院審理後，依《民用航空法》認定其散布危害飛航安全的不實訊息，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，全案確定。

跟風北捷攻擊案？再度恐嚇遭收押

未料事隔9年，蘇念祖再次因社群言論涉案。警方指出，近日他在網路上發文影射北捷隨機殺人事件，聲稱張文、鄭捷與其有所關聯，並再次提及炸毀小港機場等內容。相關發言被認定具有恐嚇性質，警方隨即介入偵辦，並於今（23日）將人收押，後續將依法處理。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿


更多鏡週刊報導
張文恐攻4死後...竟有人提案「單名禁取、強制改名」　惹怒全網：鄭捷改名鄭捷捷就會變好人嗎
「他們為什麼不快跑？」北捷恐攻畫面瘋傳　副教授用親身經歷解答：跟聰明無關
「蹭的難看…」恐攻悼念現場高調現品牌飲料！知名手搖店老闆遭炎上　社群帳號秒鎖私人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄男喊「張文我的人」被逮！　八字鬍超眼熟
快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台64貨車高速追撞前車！車頭變形駕駛受困　昏迷送醫搶救

快訊／高雄50歲男失聯多日家屬報警　破門驚見躺床上已屍僵

長年鉛中毒！台中前議長張宏年猝死今解剖　檢驗是否毒物奪命

請留宿酒友離開　彰化翁慘遭鐵片爆頭昏迷！搶救20天不治

女警嗆「對盧秀燕開3槍」還誆稱遭性侵　11月就被禁止領槍服勤

跟風張文嗆炸小港！蘇念祖黑歷史全起底　還曾上選秀節目

火葬場環評抗議聲中通過　王惠美：做對彰化有利的事

無煞車追撞片！20歲駕駛度估連環撞　機車嵌車頭騎士被撞飛

恐嚇炸小港機場非首次！9年前被輕判　「張文是我的人」惡男起底

獨／知名國手遭控恐嚇！5星酒店停車...開門一句「stupid」出事

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

快訊／台64貨車高速追撞前車！車頭變形駕駛受困　昏迷送醫搶救

快訊／高雄50歲男失聯多日家屬報警　破門驚見躺床上已屍僵

長年鉛中毒！台中前議長張宏年猝死今解剖　檢驗是否毒物奪命

請留宿酒友離開　彰化翁慘遭鐵片爆頭昏迷！搶救20天不治

女警嗆「對盧秀燕開3槍」還誆稱遭性侵　11月就被禁止領槍服勤

跟風張文嗆炸小港！蘇念祖黑歷史全起底　還曾上選秀節目

火葬場環評抗議聲中通過　王惠美：做對彰化有利的事

無煞車追撞片！20歲駕駛度估連環撞　機車嵌車頭騎士被撞飛

恐嚇炸小港機場非首次！9年前被輕判　「張文是我的人」惡男起底

獨／知名國手遭控恐嚇！5星酒店停車...開門一句「stupid」出事

陸住建部：明年力穩房市　從根本上防範交付風險

快訊／台64貨車高速追撞前車！車頭變形駕駛受困　昏迷送醫搶救

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

全家福袋抽BMW純電休旅、30支iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

夢時代年貨預購年菜「一次買齊」　koti koti「馬上有錢」禮盒有夠可愛

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

社會熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文「孤狼自訓」！只靠網路聯絡1個人

台中女深夜16樓墜防火巷　當場死亡

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

取貨殺人武器畫面曝！張文「前進基地」連住3晚

張文母資助37萬「犯案前夕剩39元」　拿來擴張軍火庫

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

更多熱門

相關新聞

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

男子張文上週五（19日）傍晚在捷運台北車站與中山站丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，並從頂樓墜樓身亡，共造成4死11傷。本刊掌握，專案小組從他的雲端資料庫找到犯案計畫書，發現他計畫縝密，全都按著原本規劃的手法犯案，雷同度高達8、9成，詭異的是，他的犯案計畫並未提到跳樓自盡，加上他還標註一堆地點，也讓專案小組不得不懷疑，張文可能是想循外牆或管線爬至低樓層再逃亡繼續犯案，卻意外失足摔死。

王力宏演唱會與機器人共舞　馬斯克：令人驚艷！

王力宏演唱會與機器人共舞　馬斯克：令人驚艷！

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

張文「作案凶刀」藏玄機　三度縱火調虎離山

張文「作案凶刀」藏玄機　三度縱火調虎離山

中油「三接弊案」內神通外鬼　高層開後門爆招標黑幕

中油「三接弊案」內神通外鬼　高層開後門爆招標黑幕

關鍵字：

鏡週刊蘇念祖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」流血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面