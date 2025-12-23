　
社會 社會焦點 保障人權

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

案發後，張文的父母被警方帶回偵訊，面對媒體不發一語。（鏡新聞提供）

▲案發後，張文的父母被警方帶回偵訊，面對媒體不發一語。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

犯下滔天大罪的張文，家庭其實很正常，張文的父親是工程師，母親是工廠的會計，還有一個在高雄工作的哥哥，家中經濟狀況不錯，但張文很叛逆，常與家人起衝突，已經2年多未主動跟父母聯繫，跟哥哥也5年未見面。

張文高職就讀桃園永平工商，成績不錯，擔任班級幹部，沒有偏差行為，唯獨個性孤僻，與同學互動較少，高職畢業後，他考上虎尾科技大學資工系，校方表示，他的學業與操行成績正常，但畢業後，就不曾與老師、同學聯繫。大學畢業後不久，張文進入軍中擔任空軍志願役士兵，並被派往松山指揮部，負責無線電設備架設等勤務。

張文在捷運台北車站內犯案後，變裝混入人群，逃離現場。（畫面來源：cheetah.333594 Threads）

▲張文在捷運台北車站內犯案後，變裝混入人群，逃離現場。

不過，張文對軍中生活似乎無法適應，發生多次脫序事件，也曾向上級表明想提前退伍。2022年初，張文休假期間酒駕，同年3月遭到汰除。2023年6月，張文到一家保全公司任職，月薪約4萬元，但他僅僅工作1年，就在去年6月離職，去年11月，空軍憲兵警衛營發布教召令，他卻沒報到，今年7月遭到通緝。

張文高職畢業於永平工商，在校成績不錯，還擔任班級幹部。（翻攝畫面）

▲張文高職畢業於永平工商，在校成績不錯，還擔任班級幹部。

為什麼張文會犯下無差別殺人案？精神科名醫楊聰財認為，張文應該是陷入一種極端的「無未來感」狀態，並將社會、路人視為「敵對系統的一部分」，最終導致毀滅。楊聰財指出，張文與家人斷聯，讓他失去情緒調節的支撐，心理狀態持續惡化，他採用隨機攻擊，是對整個世界的報復，至於使用煙霧彈、汽油彈等等物品，是試圖證明自己能影響世界，讓他人感到恐懼。

雖然張文已死，但他真正的犯案動機為何？是否還有未曝光的共犯？仍然有待檢警抽絲剝繭，把真相查個水落石出。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

警方調查，戶籍在桃園的張文退伍後，因接獲教育召集令卻沒報到，今年7月被檢方依妨害兵役罪通緝，沒想到5個月後，竟犯下令人髮指的恐攻殺人案。

