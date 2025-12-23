　
社會 社會焦點 保障人權

中油「三接弊案」內神通外鬼　高層開後門爆招標黑幕

觀塘液化天然氣接收站又稱第三液化天然氣接收站，位於桃園觀音。（翻攝皇昌營造官網）

▲觀塘液化天然氣接收站又稱第三液化天然氣接收站，位於桃園觀音。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中油第三座液化天然氣接收站（三接）二期工程招標爭議不斷，檢廉日前大動作約談負責監造的台灣世曦高層，意外發現中油恐有高層涉嫌開後門，為特定廠商「量身打造」！

依照《營造業法》規定，廠商只能承包資本額10倍以下標案，以確保廠商具有應的資力與風險承受能力，沒想到中油在招標過程臨時更改內規，讓資本額不足的東丕營造取得投標資格，東丕董事長王銀和的一段錄音檔，恰巧證明中油有意護航東丕搶奪台電四接千億大餅，其中有無期約對價？有待檢調廉釐清。至於中油三接工程是否涉嫌浮報經費，經檢廉比對七接承包價，工程難度更高的三接與七接總經費相仿，已初步排除浮報的可能。

中油在三接工程招標過程中，突然改變招標規範，放寬承攬造價的限制，無異幫東丕開後門。

▲中油在三接工程招標過程中，突然改變招標規範，放寬承攬造價的限制，無異幫東丕開後門。

台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接），辦理第二階段「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」時，驚爆「內神通外鬼」弊端，檢廉及調查局日前約談13人到案，包括負責監造的世曦工程顧問公司前董座施義芳、港灣工程部經理陳建中、港灣工程部主管張欽森等，經漏夜偵訊後均無保請回，全案因利益龐大，專案小組不排除恐有中油高層涉及不法，近日可能進行第二波約談。

東丕營造負責人王銀和在中油三接案中有著重要角色，已被檢察官約談。（中央社）

▲東丕營造負責人王銀和在中油三接案中有著重要角色，已被檢察官約談。

經檢廉深入追查，初步勾稽各項證據文件，發現中油內部確實有高層意圖包庇護航投標的東丕營造，讓原本不符合投標資格的東丕取得參賽權，這也證實錄音檔呈現中油事前確實有意允諾給東丕承攬，其中是否涉嫌期約對價？有待檢廉釐清。

中油為天然氣發電興建多座接收站，以利LNG船作業。（中油提供）

▲中油為天然氣發電興建多座接收站，以利LNG船作業。


三接內神通外鬼1／丟出關鍵錄音檔　吹哨者爆失聯意外揭中油招標放水
三接內神通外鬼2／劍指四接四百億大餅　皇昌反控對手結合「股市秃鷹」抹黑
三接內神通外鬼3／「豆腐渣工程」真相逆轉　公司記錄影片竟成敵營烏龍爆料

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，去年4月開始，他化名「張峰嚴」，在蝦皮等電商平台購買煙霧彈、戰術背心、手套、防毒面罩等等。今年1月，又以參加生存遊戲為名，花了4萬8千元，購買一箱中國製煙霧彈。上個月，張文又陸續採購酒精、打火機等犯案工具。

