社會 社會焦點 保障人權

張文「作案凶刀」藏玄機　三度縱火調虎離山

張文被監視器拍到手持汽油桶，前往一處機車行附近縱火。（翻攝畫面）

▲張文被監視器拍到手持汽油桶，前往一處機車行附近縱火。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警方調查，戶籍在桃園的張文退伍後，因接獲教育召集令卻沒報到，今年7月被檢方依妨害兵役罪通緝，沒想到5個月後，竟犯下令人髮指的恐攻殺人案。

警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，去年4月開始，他化名「張峰嚴」，在蝦皮等電商平台購買煙霧彈、戰術背心、手套、防毒面罩等等。今年1月，又以參加生存遊戲為名，花了4萬8千元，購買一箱中國製煙霧彈。上個月，張文又陸續採購酒精、打火機等犯案工具。

張文犯案用的刀械，與美國電影《浴血任務2》中的長刀類似。（北市警局提供）

▲張文犯案用的刀械，與美國電影《浴血任務2》中的長刀類似。

不過，張文已經很久沒有工作賺錢，除了母親每季匯款3萬元給他之外，幾乎沒有其他收入，警方將要進一步清查他的帳戶，釐清是否受人資助犯案。另一方面，警方還從他的電腦雲端紀錄發現，從今年1月起，他就搬到台北市公園路的租屋處，直到7月，都在研擬犯罪計畫。

張文在誠品南西店頂樓留下戰術背心，內有2把長刀、2把短刀。（北市警局提供）

▲張文在誠品南西店頂樓留下戰術背心，內有2把長刀、2把短刀。

他不僅比照軍中規律的作息，甚至「照表操課」，嚴格控管吃飯、休息、睡覺的時間，更以Google地圖標記犯案地點，還將路徑、路程算出來，甚至多次前往相關地點探勘。警方認為，張文故意挑人潮眾多、距離不遠的地點犯案，是要便於行凶、迅速隱蔽，犯案之前，甚至完全沒有使用手機，僅用電腦查找相關資訊，目的應該是想與外界切斷聯繫。

此外，警方還發現，張文不斷在網路上查詢鄭捷的行凶手法，並瀏覽每一篇探討鄭捷犯案的文章，似乎把鄭捷視為偶像。刀械專家則分析，張使用的長刀是仿造好萊塢電影《浴血任務二》，席維斯史特龍等人用的Toothpick knife，刀上有護手、鞍頭，特點是穿刺力非常強，顯示張文應該是有備而來。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


張文預謀第三波5／張文孤狼式犯案憾全台　專家：「無未來感」敵視整個社會
張文預謀第三波／5度變裝犯案釀駭人死傷　4跡證曝張文波狀恐攻計畫
張文預謀第三波2／恐怖張文流竄北市鬧區3小時　旅館驚成恐攻武力中繼站

12/20 全台詐欺最新數據

簡舒培批「北市警網失靈」大翻車！臉書遭灌爆：只會出一張嘴
被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了　拋3問要她回答
張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊
道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人
明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝
輝達「將出貨中國」收高1.45％！AI激勵科技股　台積電AD

