張文為何能趴趴走？　張景森對照「歐洲經驗」：台灣太平太久了

▲張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者郭運興／台北報導

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇。對此，行政院前政務委員張景森22日提到，過往在歐洲機場轉機，由於候機時間太長，選擇在角落慢跑，結果幾分鐘內，安保人員到場制止，原來航廈的智慧監控系統立刻判定有異常行為，立刻通報。他直言，對照台灣「我們太平太久了」，一個隨機殺人事件，顯示政府的安全治理技術還相當落伍。

張景森發文表示，「智慧城市」不是廢話！喊了智慧化很多年，一個北捷的隨機殺人事件，顯示政府的安全治理技術還相當落伍。

張景森指出，今年七月，自己在歐洲某個機場轉機，由於候機時間太長，窮極無聊，就在航廈裡一個偏僻的角落慢跑。本來打算跑完21公里半馬，結果幾分鐘內，安保人員就到達現場查看、制止。原來小弟開始奔跑不到半分鐘，航廈裡的智慧監控系統立刻就判定機場有異常行為，立刻通報安保人員前來處理。

張景森表示，這經驗讓自己深深體會到，人家機場反恐作業已經相當先進，公共場所安全系統不僅依靠監視器，更依靠即時智慧判斷和快速反應。

張景森指出，對照台灣，「我們太平太久了」，人們對於公共場所的安全維護漫不經心，公共交通場站和大型公共空間，雖然監視器數量不少，但多數仍停留在被動錄影階段，對事後辦案有幫助，但是對緊急應變沒什麼太大幫助，因為缺乏智慧分析和即時連動系統，使得潛在的危險行為可能無法在最短時間內被發現與制止。

4大建議 讓「張文們」行動及早被發現

張景森指出，因此，自己提出幾個建議，讓「張文們」的行動及早被發現和行蹤即時被掌握：第一「智慧監控」，導入 AI 行為分析，可偵測奔跑、擁擠異常、跨越限制區域等行為，並且可以鎖定追蹤嫌犯的路徑。

張景森建議，第二「即時警報」，監控系統與保全、站務、警察應該建立即時通報機制。

張景森說，第三「快速反應」，定期演練應變流程，確保異常事件能在幾分鐘內處理。

張景森說，第四「隱私保障」，在系統運作上，兼顧個人隱私及法律規範，讓智慧安全既有效又合理。

張景森強調，自己的經驗顯示AI技術完全可行，且能大幅提升公共場所安全與乘客心理安心感，台灣若能借鏡此模式，公共交通維安將不再僅靠人力巡邏，而是形成智慧、快速、精準的安全防護網。

▼行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）