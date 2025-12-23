張文被迫轉資工系？國中立志「大學想考餐飲」：當廚師是夢想

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北車站、南西商圈19日發生震驚社會的隨機殺人案，兇嫌張文造成包含自己在內4死11傷，短時間內引發巨大恐慌。隨著案情曝光，張文的成長背景與求學歷程也被一一挖出，從同學眼中「很好相處的人」，到犯下駭人命案，前後反差之大，令人不寒而慄，也讓外界開始關注他一路走來的轉折。

據了解，張文家住桃園市楊梅區，父親是工程師、母親則在工廠擔任會計，家庭經濟狀況尚稱穩定。不過，張文父親對孩子管教相當嚴格，張文從小就難以接受，與哥哥的關係也不算融洽。警方指出，張文對槍械及軍事相關設備一直抱有高度興趣，研判這可能與他犯案時使用煙霧彈等手法有關。

國中同學曝夢想 張文曾想當廚師

回顧張文的求學過程，多數同儕對他的評價其實不差。國中同學透露，張文當時身材較為圓潤，個性溫和、脾氣不錯，「算是很好相處的人」。甚至有人回憶，張文國中時就曾立下目標，直言「大學想考高雄的餐飲科，當廚師是我的夢想。」

這個夢想在高職階段一度實現。張文順利進入餐飲科就讀，期間對其他事情興趣缺缺，幾乎把心力全放在專業學習上，專注程度讓同學印象深刻。然而，高職畢業後，他卻突然與過去的同學斷了聯繫，「像是人間蒸發一樣，完全找不到人。」

直到後來才知道，張文升上大學後竟大轉彎，改念虎尾科技大學資工系。是否因父親是工程師而受到影響，或是在升學與家庭期待之間產生巨大壓力，外界不得而知。