生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張文被迫轉資工系？國中立志「大學想考餐飲」：當廚師是夢想

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北車站、南西商圈19日發生震驚社會的隨機殺人案，兇嫌張文造成包含自己在內4死11傷，短時間內引發巨大恐慌。隨著案情曝光，張文的成長背景與求學歷程也被一一挖出，從同學眼中「很好相處的人」，到犯下駭人命案，前後反差之大，令人不寒而慄，也讓外界開始關注他一路走來的轉折。

據了解，張文家住桃園市楊梅區，父親是工程師、母親則在工廠擔任會計，家庭經濟狀況尚稱穩定。不過，張文父親對孩子管教相當嚴格，張文從小就難以接受，與哥哥的關係也不算融洽。警方指出，張文對槍械及軍事相關設備一直抱有高度興趣，研判這可能與他犯案時使用煙霧彈等手法有關。

國中同學曝夢想　張文曾想當廚師

回顧張文的求學過程，多數同儕對他的評價其實不差。國中同學透露，張文當時身材較為圓潤，個性溫和、脾氣不錯，「算是很好相處的人」。甚至有人回憶，張文國中時就曾立下目標，直言「大學想考高雄的餐飲科，當廚師是我的夢想。」

這個夢想在高職階段一度實現。張文順利進入餐飲科就讀，期間對其他事情興趣缺缺，幾乎把心力全放在專業學習上，專注程度讓同學印象深刻。然而，高職畢業後，他卻突然與過去的同學斷了聯繫，「像是人間蒸發一樣，完全找不到人。」

直到後來才知道，張文升上大學後竟大轉彎，改念虎尾科技大學資工系。是否因父親是工程師而受到影響，或是在升學與家庭期待之間產生巨大壓力，外界不得而知。

12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

余家昶遭刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

台北車站、捷運中山站19日傍晚發生恐怖隨機殺人案，造成4死11傷！27歲嫌犯張文在台北車站犯案時，遭余家昶制止後持刀殺人，余家昶肺部、心臟遭一刀貫穿，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。余母透露，兒子很講義氣，遇事會衝第一、挺身而出，讓余母心疼不已，「你這樣很傻」。

轉傳接力攻擊文　男大生非原PO仍被逮

若開車撞死張文　律師曝2情況：很可能殺人罪

張文案壞掉的人成壞人？釋昭慧不認同

北捷恐攻後再起騷動　女星目睹黑衣男狂喊「要找張文」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

