一票疑張文是「對岸花錢的死士」　劉宇揪存摺細節：不採信

▲張文最後一餐，是到中山區一處超商買豆漿。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

針對張文相關事件，網紅四叉貓（劉宇）在臉書發文整理「張文的郵局存摺」內容，直接列出已知事實與個人猜測，從存款、家人金援到生活狀況一一攤開來看，最後直言「在有更多證據出來之前，我只能先懷疑不採信」，認為張文被對岸指使或收買的可能性並不高，引發不少討論。

劉宇先列出他整理出的「已知事實」，指出張文當兵加保全的積蓄「約9萬多元」，母親每三個月會匯款3萬元，平均一個月約1萬元，但張文每個月房租就要1萬7000元，「他媽資助的不夠繳房租」。

此外，最近兩年帳戶總共只有14筆存入，金額大多是數千元到1萬多元不等，死亡後帳戶僅剩39元，「（應該還有他皮夾裡用一千元鈔票買統一豆漿找的錢）」。至於名下財產，劉宇直言「只有一台老機車（其他比較值錢的大概就筆電之類）」。

赴死前最豪華一餐 是680元牛排

在這些事實之外，劉宇也清楚標示哪些是「猜測」。他提到張文就讀資訊系、成績應該不錯，自己查過對方過去的計畫報告與專題，發現張文「懂人臉辨識程式，也會寫數據分析APP」，推測可能接過電腦資訊相關的現金委託案，或靠販售遊戲虛擬寶物維生，「拿到現金之後，花剩的再存入郵局帳戶去扣房租」，也因此兩年才存了14筆，看起來「只能節儉的活著」。

對於張文身上價值約10萬元的裝備，劉宇也認為「應該也是省吃儉用存很久」，進一步推論「張文受到別人（對岸）指使或收買的可能性不高」，還直言「你看對岸收買網紅去罵人的月薪都不止這些了（亂指）」。

他反問，如果真要花錢買死士，「應該會有巨額的金錢供他在最後這段日子去玩樂吧」，但張文赴死前「最豪華的享受……竟然只是台北車站二樓美食街的680元牛排？」

最後，劉宇再次強調，以上多為個人推測，「再次強調只是我的猜測！」在更多證據出來前，自己仍選擇保留態度，「總之有更多證據出來之前，我只能先懷疑不採信。」