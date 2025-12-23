張文封閉式「孤狼自訓」！2手機都欠費...只靠網路聯絡1個人

▲張文將自己培養成孤狼，謀劃大案不與人聯繫，只有繳房租才連絡房東。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

27歲張文在台北車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、隨機殺害3人，警方後續追出，張文真的是「孤狼」，2024年間名下有兩支門號，其中一支遠傳電信，因為積欠費用遭停話，另外一支中華電信，則是還在提供平板電腦連接網路使用，警方查出，張文在2025年開始，就沒有與其他人有通聯，僅用通訊軟體拍下匯款紀錄，告知房東已經繳納房租。

27歲的張文，2025年1月時，北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下恐攻殺人導致3死11傷，之後南西誠品頂樓墜落身亡。

警方持續追查其是否有其他共犯，發現張文竟然將自己訓練成孤狼，除了2年多不跟家人聯繫，甚至連電話通聯也沒有，幾乎跟外界斷聯，張文名下原本有兩個門號在使用，其中包括遠傳電信以及中華電信。

警方追出，張文原本使用的遠傳電信，在2024年因為積欠電話費遭到停話，但是母親事後有協助代繳清償，但未再使用，另一支中華電信門號，到今年10月，仍有2千多元欠費，但未被斷話，電話和網路都可以使用。

警方表示，張文僅剩中華電信門號在使用，但是身上並沒有手機，僅平板電腦使用網路上網購物使用，剩下僅與房東的通聯，但通聯方式僅用拍下匯款紀錄單的方式，告知房東已經有繳清每月房租1萬7千元，另加水電約1000元。。