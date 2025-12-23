隨機攻擊案「警遭質疑」　律師幫發聲：努力的基層只會被檢討

▲中山一派出所所長李欣鴻 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。事後，警方遭受外界質疑，律師李怡貞就表示，警察真的比大家想像中辛苦，且真正努力的基層從來不會被看到，只會被檢討，如果張文當時想著要玉石俱焚，勇於追捕的警方又會承受什麼折損？

李怡貞替警發聲

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，警察比大家想像中辛苦，做什麼都怕被檢討、要寫報告，但是遇到危險時，仍然要義無反顧的衝第一，「真正努力的基層從來不會被看到，只會被檢討」。她還直言，現在有很多人還會濫用社會資源，去消耗警力，如今卻反過來檢討警方，「大家才真的要抵制這些爛公眾人物」。

李怡貞接著說，如果張文在墜樓之前，想著要玉石俱焚，甚至放了定時炸彈，那事情又會怎麼演變？勇於追捕的警方要承受怎麼樣的折損？她甚至認為，現在這樣的結果，至少不用看到犯嫌活著出庭，或是演一齣戲來拚個可教化的判決，「有些人就是值得地獄吞噬」。

最後，李怡貞認為，比起張文，在北車阻擋了更大災難發生的余家昶，才更值得被記住，「世界很破爛，但我們一針一線都可以慢慢縫補」。

所長透露同仁情緒低落 懇請民眾給警方鼓勵

中山一派出所所長李欣鴻21日透露，「這幾天同仁的情緒都比較低落，因為已經盡力了，但沒有辦法阻止更多的傷亡，不像網路上很多鍵盤高手，我們只是一個天天要衝到現場，處理每一個下一秒不知道會發生什麼狀況的警察，身為警察，如果民眾的生命，跟我們警察自己本身的生命只能選擇一樣，我相信每一位警察同仁，都會毫不猶豫優先選擇保護民眾。」

李欣鴻還說明，「事後看犯嫌到頂樓後墜樓身亡，但當下一片混亂，沒有人知道犯嫌在哪個樓層，如果犯嫌沒有墜樓而是躲在天台埋伏攻擊警方，是不是又會有人質疑警方為什麼不等支援警力到達現場。這不是警察第一次面對這樣的持刀事件，但是每一次都是用一樣的勇氣跟信念去處理，所以懇請民眾，多給警方一點鼓勵跟支持，就算只是一句話，對我們都是很大的鼓勵」。