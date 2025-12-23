不扣成本！雞湯大叔南西店「6位數營業額」全捐受害者家屬　網讚爆

▲雞湯大叔要捐12萬。（圖／翻攝自Threads／broth.master）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。事後火鍋店「雞湯大叔」誠品南西店發布公告，他們21日恢復營業，並承諾要將該日的全數營業額捐贈給此次事件的受害者家屬。雞湯大叔22日也透露，他們一共將捐出12萬7075元。

雞湯大叔21日起恢復營業 招待布朗尼

雞湯大叔21日發文表示，關於19日的消費，若是當天在誠品南西店用餐但未付款，「請不用擔心，所有費用將由大叔買單」。由於他們21日恢復正常營業，因此當日來店用餐的客人，他們會免費招待一份布朗尼，「我們想用一點甜找回平靜與喜悅」。

雞湯大叔也承諾，「12/21（日）恢復營業首日的『全數營業額』，將不扣除成本，全額捐贈予本次事件的受害者家屬，也請大家予以監督」。貼文吸引1萬人按讚，雞湯大叔後來也貼出照片，分享客人給他們的暖心紙條。

21日營業額12萬7075元 雞湯大叔全數捐出

雞湯大叔昨（22）日再發文，感謝願意走進店內的客人，「對大叔而言，這份支持不只是一次消費，更是一份被理解、被陪伴的厚實力量。很幸運能再次為大家服務，也很榮幸與各位共同完成這件有意義的事」。

接著雞湯大叔透露，21日的營業額為12萬7075元，他們將不扣除成本、折扣，依約全數捐贈予此次事件的受害家屬，之後實際的捐贈單位和細節，會在確認完成後，第一時間向大眾透明回報，「謝謝你們，讓這一鍋湯不只溫暖了餐桌，也把心意送到更需要的地方」。

貼文底下，不少網友都留言表示，「這麼優質的店家要無限回訪支持」、「不愧是我最愛的火鍋店」、「很好吃，以後會多多支持的」、「很好吃的火鍋店，湯還可以試喝，會繼續支持，謝謝你們」、「12萬的業績算不錯唷」、「這不是活該生意好嗎」。