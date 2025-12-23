取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

記者邱中岳／台北報導

在北捷北車站、南西誠品丟擲煙霧彈、殺害3人的張文，警方持續追查其金流，發現張母3年內資助82萬元，警方也追查張文購買犯案工具的來源，主要從《蝦皮購物》、《露天拍賣》兩大網站下單，並在2024年開始購入防護性工具，2025年1月陸續購買攻擊型武器，包括刀具、煙霧彈以及酒精燈。

▲張文花10萬元分兩年買犯案工具，主要從兩大購物網站購買。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，27歲的張文原本在台中擔任保全，月薪約3.9萬，只做一年就離職，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，1月時北上在北市中正區公園路20巷承租分租套房，未料在19日就犯下不特定傷人案件，導致3死11傷，最後從南西誠品頂樓墜落身亡。

警方追查其購買犯案工具來源，主要從《蝦皮購物》、《露天拍賣》兩個購物網站下單，其中在2024年間，陸續從蝦皮購買防護型工具，包括煤油、工業酒精、磨刀器、盾牌與防毒面具，另外從2024年4月開始購買3把長刀，其中電影《浴血任務》的刀款也在其中。

警方也查出，張文在蝦皮購物裡面購買的物品，光3把長刀就要價7600元，另外其他工具花了4.6萬元；在露天拍賣部分，張文買了10把短刀、24顆煙霧彈，10把短刀約6千元，煙霧彈每顆要價2千日元，初步估計，策畫這起攻擊，張文共計花費10萬元於購買各類商品上。

另外，張文都是以店到店或者超商取貨的方式，拿取購得的犯罪工具；警方持續徹查張文金流，發現其在10日透過網站訂購大同區千慧商旅3晚，總價5500多元，但因餘額不足無法刷卡付費，突然於13日存了3985元到郵局帳戶，但隨又領出現金5500，直接到千慧商旅訂房17、18、19連住3晚，入住後即成為他的「前進基地」，並在19日下午，開始連串的縱火和隨機殺人。

至於張文13日突然有錢存進郵局3985（4000元扣掉15元手續費），其資金來源警方還在釐清中。