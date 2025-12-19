　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今午後變天「較大雨勢下到明晨」　高山有望飄雪

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲南方雲系影響，今下半天到明天雨最明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今明兩天受南方雲系影響，各地有局部短暫雨，東部有局部較大雨勢，降雨最明顯時段落在今天下半天到明天清晨，今晚到明天中北部、宜蘭3500公尺以上高山有機會飄雪。下周則有兩波東北季風影響，聖誕夜北部先降溫，隔天中南部接力轉涼。

中央氣象署技正謝佩芸指出，今明兩天，台灣受南方雲系影響，各地雲量明顯偏多，時而出現降雨情況，除了南方雲系，台灣底層偏東風，東半部迎風面地區今天到明天降雨較為明顯。雨量預測顯示，今天到明天，尤其明天上午前，全台各地都有機會出現局部短暫雨，東半部需留意可能出現局部較大雨勢。最明顯的降雨時段預計落在今天下半天至明天清晨。

明天白天後南方雲系水氣將逐漸減少，謝佩芸說明，西半部降雨趨緩，明天晚上到周日，南方雲系影響減弱，東北季風增強，北部與東半部迎風面仍有降雨，但西半部，尤其新竹以南地區，天氣將轉為多雲到晴，較為穩定。下周一仍受東北季風影響，水氣較少，各地以陰天到多雲為主，僅東半部、北海岸及大台北山區有零星短暫雨；下周二天氣大致類似，西半部穩定，東半部降雨稍增。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

謝佩芸提醒，周日到下周一為東北季風增強期間，台灣附近風浪將明顯加大，前往海邊活動務必注意安全。

溫度方面，謝佩芸表示，昨日影響台灣的東北季風今日逐漸減弱，但受雲層覆蓋，中南部白天氣溫較昨日明顯下降；北部因季風減弱，氣溫反而回升。白天高溫約22至25度，夜晚及清晨回升，低溫約17至19度，整體舒適略帶涼意。今明兩天天氣型態相似，南北溫度差不多。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過隨著周日東北季風增強，謝佩芸說明，北台灣氣溫將下降，感受轉涼；中南部因天氣轉晴，白天高溫回升，日夜溫差明顯。預計下周二東北季風減弱，北台灣氣溫回升；下一波東北季風將於下周三影響，北部氣溫先下降，中南部影響較小，至下周四聖誕節氣溫才轉降。整體而言，這波冷空氣仍屬東北季風等級，尚未達冷氣團標準。

此外，今明兩天偶有局部短暫雨，降雨時感受偏涼，東半部需留意局部大雨。謝佩芸提醒，今晚至明天，中北部及宜蘭3500公尺以上高山可能出現局部結冰或零星降雪。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

標籤:降雨東北季風降雪氣溫變化高山

