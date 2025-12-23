　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

市值上億！花蓮海巡查獲2022箱私菸　3漁船數十人涉案遭移送

▲▼漁船前甲板堆置私菸準備運送遭專案小組查獲。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

▲漁船前甲板堆置私菸準備運送遭專案小組查獲。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署偵防分署花蓮查緝隊日前掌握走私菸品情資，經報請台灣橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦並會同艦隊分署第五海巡隊、嘉義查緝隊、臺南查緝隊、第11岸巡隊、第12岸巡隊、桃園市政府警察局中壢分局、高雄市政府菸酒管理科等單位，組成專案小組掌握適當時機發動查緝。

▲▼漁船前甲板堆置私菸準備運送遭專案小組查獲。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

今年8月間專案小組監偵發現私梟疑有起動跡象，立即向橋頭地方法院聲請搜索票，最終於高雄市興達漁港一舉查獲三艘走私漁船及一輛載運貨車，包括涉案船長、漁工、司機等數十名涉案人及市值上億之私菸共計2022 箱，全案依違反「菸酒管理法」移送橋頭地方檢察署偵辦。

▲▼漁船前甲板堆置私菸準備運送遭專案小組查獲。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

專案小組表示，今年8月28 日凌晨 1 時許,專案小組經過長期監控埋伏，發現一部可疑小型貨車出現於高雄興達港碼頭併靠漁船後駛離,專案人員見機不可失,立刻追緝攔查該輛貨車，當場查獲車上載有私菸55箱及司機 1 人，旋即對貨車併靠的兩艘可疑漁船展開全面搜索，於「金○利 29 號」及「金○利 27 號」漁船密艙內各查獲私菸613箱及 614 箱。

偵緝過程專案小組發覺與走私漁船同泊區的「全○滿」漁船與本案有關連，顯可疑為同案共犯,現場即報請本案指揮檢察官同意後對該漁船實施搜索，再於「全」船密艙內查獲私菸740 箱。

▲▼漁船前甲板堆置私菸準備運送遭專案小組查獲。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

經專案小組鍥而不捨及高度合作默契，終於將查緝的1車3船共 2,022 箱,市值上億之走私菸品成功攔截，阻絕違禁菸品流入市面並將被告張○富等5名私菸集團成員不法分子繩之以法，成功瓦解海上走私集團。

▲▼漁船前甲板堆置私菸準備運送遭專案小組查獲。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

海巡署表示，不法份子為規避逃漏高額稅捐，利用各種管道走私菸品入境流入市售牟取暴利，嚴重影響政府稅收，又非法私菸品質堪慮，所幸成功攔截查獲，免於私菸危害國人健康及造成政府財政損失。

▲▼漁船前甲板堆置私菸準備運送遭專案小組查獲。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

海巡署秉持「三安:國安、治安、平安」及「溯源斷根」之精神,持續強化海上巡邏與邊境查緝工作,以阻絕國外危安因素入境。

海巡署呼籲，國人若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及 20 噸以下異常目標等，可撥打海巡「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆鬧翻！林襄經紀人出面「去年確實紛紛擾擾」
獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已身亡
快訊／PO文「對盧秀燕開3槍」　25歲女警遭拘提　
殺人前1天現身誠品畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓
張文有「心儀女子」！　檢警急尋
追張文唯一金流！　共匯37萬元「犯案前夕剩39元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

展現「桶箍精神」拚團結　林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

市值上億！花蓮海巡查獲2022箱私菸　3漁船數十人涉案遭移送

延續賴清德6議員逆襲精神　陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

北海岸偏鄉奇蹟！金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

永康就業中心首創「AI職能速測平台」　精準媒合人才、偏鄉就業一次到位

40歲女酒後離家深夜街頭徘徊　屏東內埔警送暖送她平安返家

懶人玩法再升級！入住台中五星飯店送騎4萬元電輔車　專屬路線漫遊舊城區

尋找客家故事創作魂！活動總獎金達310萬元

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

展現「桶箍精神」拚團結　林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

市值上億！花蓮海巡查獲2022箱私菸　3漁船數十人涉案遭移送

延續賴清德6議員逆襲精神　陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

北海岸偏鄉奇蹟！金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

永康就業中心首創「AI職能速測平台」　精準媒合人才、偏鄉就業一次到位

40歲女酒後離家深夜街頭徘徊　屏東內埔警送暖送她平安返家

懶人玩法再升級！入住台中五星飯店送騎4萬元電輔車　專屬路線漫遊舊城區

尋找客家故事創作魂！活動總獎金達310萬元

Gemini訂閱不一定要650元　Google曝光低成本用法

【廣編】冬季「斷崖式衰老」來襲！專家揭關鍵：EOB686精準傳導成為新解方

去Costco別選這幾天！　美媒曝「地雷時段」

泡澡不小心睡著！　父醒來驚見1歲多女兒「在他懷中溺斃」

張文2年花10萬買犯案工具　取貨畫面曝！母3年金援82萬

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

蜘蛛人飆分秀捕獵黃蜂　米歇爾砍30分率騎士終止3連敗

除息表現兩樣情！　聯德秒填息、可成遭點名後陷貼息

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

安心亞喊話阿Ken包場電影　許願：還要附甜甜圈♥

地方熱門新聞

即／中捷全線停運　疑似電力異常

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

尋找客家故事創作魂！活動總獎金達310萬元

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

6議員逆襲精神陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

女酒後情緒潰堤離家　深夜徘徊警安撫送返家

展現「桶箍精神」拚團結林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

永康就業中心首創「AI職能速測平台」精準媒合人才、偏鄉就業一次到位

懶人玩法再升級！入住台中五星飯店送騎4萬元電輔車　專屬路線漫遊舊城區

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

減班也不怕！雲嘉南分署推「再充電計畫」陪勞工撐過景氣寒冬

更多熱門

相關新聞

海巡背緝毒犬突襲！3漁船密室藏百萬包私菸

海巡背緝毒犬突襲！3漁船密室藏百萬包私菸

橋頭地檢署日前破獲大規模私菸走私案，出動海巡精英「背著」緝毒犬，如同神兵天降般登船突擊，一舉在3艘漁船密室內搜出逾101萬包走私洋菸，市值超過1億元，檢方今（22）日偵結，將張姓船長等5名走私嫌犯依《菸酒管理法》提起公訴。

「人船避碰規定」即起上路　明定船隻與潛客應保持100公尺

「人船避碰規定」即起上路　明定船隻與潛客應保持100公尺

安平外海21浬漁船突起火！4船員緊急轉移

安平外海21浬漁船突起火！4船員緊急轉移

AI賽道競速！老謝揪出3贏家6新貴　驚呼貿聯蛻變驚人

AI賽道競速！老謝揪出3贏家6新貴　驚呼貿聯蛻變驚人

黃國昌「億級租屋處」曝　在地房仲揭鄰居們背景

黃國昌「億級租屋處」曝　在地房仲揭鄰居們背景

關鍵字：

市值上億花蓮海巡私菸漁船涉案移送

讀者迴響

熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

更多

最夯影音

更多
蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面