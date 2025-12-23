市值上億！花蓮海巡查獲2022箱私菸　3漁船數十人涉案遭移送

▲漁船前甲板堆置私菸準備運送遭專案小組查獲。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署偵防分署花蓮查緝隊日前掌握走私菸品情資，經報請台灣橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦並會同艦隊分署第五海巡隊、嘉義查緝隊、臺南查緝隊、第11岸巡隊、第12岸巡隊、桃園市政府警察局中壢分局、高雄市政府菸酒管理科等單位，組成專案小組掌握適當時機發動查緝。

今年8月間專案小組監偵發現私梟疑有起動跡象，立即向橋頭地方法院聲請搜索票，最終於高雄市興達漁港一舉查獲三艘走私漁船及一輛載運貨車，包括涉案船長、漁工、司機等數十名涉案人及市值上億之私菸共計2022 箱，全案依違反「菸酒管理法」移送橋頭地方檢察署偵辦。

專案小組表示，今年8月28 日凌晨 1 時許,專案小組經過長期監控埋伏，發現一部可疑小型貨車出現於高雄興達港碼頭併靠漁船後駛離,專案人員見機不可失,立刻追緝攔查該輛貨車，當場查獲車上載有私菸55箱及司機 1 人，旋即對貨車併靠的兩艘可疑漁船展開全面搜索，於「金○利 29 號」及「金○利 27 號」漁船密艙內各查獲私菸613箱及 614 箱。

偵緝過程專案小組發覺與走私漁船同泊區的「全○滿」漁船與本案有關連，顯可疑為同案共犯,現場即報請本案指揮檢察官同意後對該漁船實施搜索，再於「全」船密艙內查獲私菸740 箱。

經專案小組鍥而不捨及高度合作默契，終於將查緝的1車3船共 2,022 箱,市值上億之走私菸品成功攔截，阻絕違禁菸品流入市面並將被告張○富等5名私菸集團成員不法分子繩之以法，成功瓦解海上走私集團。

海巡署表示，不法份子為規避逃漏高額稅捐，利用各種管道走私菸品入境流入市售牟取暴利，嚴重影響政府稅收，又非法私菸品質堪慮，所幸成功攔截查獲，免於私菸危害國人健康及造成政府財政損失。

海巡署秉持「三安:國安、治安、平安」及「溯源斷根」之精神,持續強化海上巡邏與邊境查緝工作,以阻絕國外危安因素入境。

海巡署呼籲，國人若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及 20 噸以下異常目標等，可撥打海巡「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金。

