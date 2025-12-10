安平外海21浬漁船突起火！4船員緊急轉移　海巡雙艇灌水2小時撲滅

▲興達港籍「加」字漁船在安平外海21浬處疑因油管漏油引擎起火，台南海巡派遣雙艇前往滅火。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平外海10日上午發生漁船火警，海巡署艦隊分署第四（台南）海巡隊於9時接獲海巡署第六巡防區指揮部通報，指稱一艘興達港籍「加」字漁船在安平外約21浬處海域冒出濃煙起火，船上4名船員急需救援。

海巡隊獲報後立即派遣線上巡邏的 PP-10051 與在港待命的 PP-10079 雙艇全速趕往支援。巡防艇於10時29分抵達通報海域時，船長向海巡人員表示，疑似因引擎油管漏油，引燃機艙火勢，加上烈焰迅速竄升，4名船員已先由附近作業的「金」字漁船接駁脫困，後續並由「利」字漁船載返興達港，所幸皆平安無傷。

現場海巡人員隨即展開滅火作業，兩艇以高壓水柱持續灌救，經近兩小時搶救，至中午12時38分將火勢控制。為避免復燃，PP-10051艇持續在旁戒護受損漁船。海巡也同步蒐證確認現場未見油污外洩，並通報航港局南部航務中心船舶狀況，提醒過往船隻注意航行安全。

第四海巡隊提醒，近期受東北季風影響，海象瞬息多變，漁民出港作業前務必檢查航行設備、引擎與油路狀況，並隨時留意氣象預報；至於海上遊憩民眾，可使用國家海洋研究院建置的 GoOcean 海洋遊憩風險資訊平台 查詢海象，並做好安全防護。若於海上遇突發狀況，請第一時間撥打海巡「118」報案專線，海巡將即刻出動救援，維護生命財產安全。