海巡背緝毒犬突襲！3漁船密室藏百萬包私菸　市價破億元

▲橋檢破獲3漁船攝走私上億元的私菸 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署日前破獲大規模私菸走私案，出動海巡精英「背著」緝毒犬，如同神兵天降般登船突擊，一舉在3艘漁船密室內搜出逾101萬包走私洋菸，市值超過1億元，檢方今（22）日偵結，將張姓船長等5名走私嫌犯依《菸酒管理法》提起公訴。

檢警調查，私菸集團看準暑假菸品需求大，調度「金佶利29號」、「金佶利27號」及「全豐滿號」3艘漁船，於今年8月潛往公海與不明母船接駁。

8月27日深夜，3船趁黑影幢幢駛入高雄興達漁港，不料專案小組早已布線掌握動向，見時機成熟，會同多個海巡、警政及菸酒查緝單位，持橋頭地方法院核發的搜索票同步行動，海巡員不顧海上顛簸，直接背起體型壯碩的緝毒犬「空降」登船。搜救犬靈鼻一嗅，立刻對著船艙地板狂吠，海巡員隨即撬開隱密夾層，密密麻麻的私菸瞬間「見光死」。

檢警當場查獲未申報進口的私菸高達101萬2150包，其中不僅有傳統紙菸81萬包，甚至連時下最夯、非法輸入的「加熱菸」也高達19萬包，現場菸盒堆疊如山，幾乎要淹沒海巡員，規模之大連資深查緝員都驚嘆數量驚人，初估市價破億元。

張姓船長等5嫌落網後起初還百般抵賴，但檢方認定犯罪事證明確，張姓船長等5人涉犯《菸酒管理法》輸入私菸罪嫌，依法提起公訴，並向法院聲請沒收全部扣案私菸。