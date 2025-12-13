雨天沒開頭燈挨罰　女駕駛辯「只有水滴」仍敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

女駕駛小芸（化名）今年4月間開車行經新北市淡水區民權路，因雨天未開頭燈，事後收到一張1200元的罰單，但她自認雨小到玻璃上只有輕微水滴，其他駕駛也都未開燈，因此希望撤罰。不過，台北高等行政法院法官審理之後並未採信小芸的說詞，並裁定駁回。

▲小芸因下雨天沒開頭燈挨罰。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸今年4月間開車行經新北市淡水區民權路，因有「汽車駕駛人不依規定使用燈光」的違規行為，被民眾檢舉，經警方舉發後，她收到一張1200元罰鍰的罰單。

小芸不滿受罰，決定提出行政訴訟，她表示，當時車子的前擋風玻璃只有輕微水滴，未達到使用雨刷的程度，同行的其他車輛也沒有開燈，而且中央氣象署當時的降雨量紀錄為0毫米，可見沒有下雨，開燈條件不成立。

不過，台北高等行政法院法官檢視相關影像證據之後發現，當時天色陰暗、地面略潮濕，拍攝者的車輛雨刷有啟動，旁邊部分車輛也有開啟頭燈，可見當時的確有降雨情形。

至於降雨量紀錄部分，法官指出，中央氣象署的降雨量紀錄是依據測站地點統計，僅能反映一定範圍內的平均情況，不能以此否定事發地點的即時局部性降雨狀況，況且降雨量為0並不表示現場絕無雨滴。

法官表示，汽車行駛時，遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清等狀況，應開亮頭燈，這是道安規則第109條第1項第3款明文規定，由此可知，駕駛在行駛期間遇雨，無論天色是否昏暗，都有開亮頭燈的義務，小芸的行為確實已經違規，原處分並無違誤，最終裁定駁回她的告訴，全案仍可上訴。